Cesena. Condizione della rete idrica comunale, la risposta dell’Assessore Andrea Bertani all’interpellanza presentata in Consiglio comunale

Le perdite idriche rilevate nella rete del Comune di Cesena risultano significativamente inferiori rispetto alla media nazionale (40%) e a quella del Nord-Est (30%). Mentre quest’ultima registra una perdita di circa 10 metri cubi al giorno, il dato locale si attesta sui 5 metri cubi giornalieri, pari dunque alla metà (e a una percentuale annua del 27%).

Sono questi alcuni dei dati forniti da Hera e dall’Autorità di regolazione (Arera) elencati questo pomeriggio in Consiglio comunale dall’Assessore alla Sostenibilità ambientale e trasparenza Andrea Bertani in risposta a un’interpellanza relativa alle condizioni della rete idrica comunale e agli interventi per la riduzione delle perdite di acqua potabile a firma dei consiglieri comunali di Cesena Siamo Noi, Marco Giangrandi e Denis Parise.

Su un’estensione della rete idrica comunale di circa 860 chilometri, commenta l’Assessore, “si registra un tasso di rottura di circa 0,4 rotture al chilometro (sono 372 quelle verificate nel 2022, 334 nel 2023 e 396 nel corso dello scorso anno). Il tasso di rottura è inferiore a quello medio del Gruppo Hera, che è pari a 0,45 rotture/km, e si attesta tra i migliori a livello nazionale”.

“Nel 2023 – prosegue – sono stati investiti in ambito acquedotto per il Comune di Cesena circa 2,6 milioni di euro. Gli interventi principali hanno riguardato il rinnovo delle reti di via San Giorgio, via Gramsci, via Avola, via Giarbub, via Cheren, via Gondar, via Tobruk, via Tripoli, via delle Ortensie e via delle Ginestre oltre al rinnovo di allacci idrici (che di norma risultano essere il punto che presenta maggiori rotture della rete) per oltre 940.000 euro. Nel 2024 sono stati investiti in ambito acquedotto per il Comune di Cesena circa 2,9 milioni di euro. Gli interventi principali hanno riguardato il rinnovo delle reti di via Pacinotti, via Avogadro, via Fermi, via Ferrari, via Riccione, via M. Libertà, via Guerrini e via Ticino oltre al rinnovo degli allacci per oltre 1.470.000 euro”.

“Nel 2025 inoltre è stato eseguito il rinnovo completo della via Luigi Carlo Farini, mentre sono in corso o prossimi i rinnovi lungo via Ravennate, via Tessello, via Savonarola, via Boscone, via Medri, Via Scanno, Via Calcinaro, via Mameli, via Gadda, via Da Verrazzano”.

Prosegue tuttavia l’attività di rinnovo degli allacci idrici e di distrettualizzazione della rete cittadina, attività quest’ultima che tramite il monitoraggio in continuo dei consumi e la gestione ottimizzata delle pressioni risulta fondamentale per la riduzione del numero di rotture e la diminuzione delle perdite. È in corso inoltre il rinnovo massivo del parco contatori, con l’installazione di contatori ‘Smart Meter’, tra questi anche alcuni contatori in grado di svolgere un monitoraggio acustico attivo della rete permettendo di individuare perdite le perdite idriche immediatamente dopo che queste si siano verificate. L’Assessore inoltre ha precisato che proprio con lo scopo di tutelare il bene idrico l’Amministrazione comunale ha introdotto nel Regolamento edilizio la possibilità per i privati di realizzare sistemi di raccolta delle acque piovane per irrigazione giardini e lavaggio cortili.

A queste informazioni si aggiunge che, per l’ambito cesenate, Hera SpA è soggetto attuatore del progetto ‘Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in Ato 8’ in ambito Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente C4 – Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica, Misura 4 – Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime, Investimento 4.2 Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.

Il progetto, valido sull’intero ambito provinciale, del valore superiore a 14,5 milioni di euro e finanziato per circa 9,3 milioni di euro, prevede circa 500.000 euro per il monitoraggio e la distrettualizzazione delle reti, oltre 8 milioni per rinnovi e pontenziamenti delle reti (di cui 5,5 milioni in Comune di Cesena), 5,7 milioni per l’installazione di misuratori Smart Meter al posto dei vecchi contatori d’utenza e 300.000 euro per l’installazione si sensoristica per la qualità dell’acqua e per l’applicazione di metodi innovativi per la ricerca delle perdite. Le attività sono iniziate alla fine del 2024, sono attualmente in corso secondo i cronoprogrammi condivisi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e si concluderanno entro marzo 2026.

In relazione alle iniziative di comunicazione e sensibilizzazione previste nei confronti della cittadinanza per promuovere un uso responsabile della risorsa idrica, l’Assessore ha ricordato che il gestore mette a disposizione lo strumento gratuito il ‘Diario dei Consumi’ grazie al quale è possibile verificare i propri consumi idrici per agire sui comportamenti, risparmiare sulle bollette e ottenere un impatto positivo sull’ambiente. Il progetto prevede l’invio ai clienti che abbiano fornito all’azienda il proprio indirizzo e-mail, al momento della attivazione del contratto o successivamente, di un report con le loro abitudini e consigli per un migliore utilizzo dell’acqua. In particolare, il report fornisce il confronto di consumo del cliente con il consumo medio di utenze simili e virtuose. Inoltre, descrive il suo comportamento nel tempo, in base ai propri consumi, e fornisce utili consigli per il risparmio idrico domestico. Per gli iscritti ai Servizi Hera OnLine, i report inviati via e-mail sono resi disponibili e archiviati nella propria area personale e sono inoltre consultabili sull’app MYHera. Riguardo ai nostri consumi, ed in ottica di prevenzione delle perdite, come Amministrazione, grazie al lavoro di Energie per la Città, stiamo implementando un sistema di telecontrollo delle perdite idriche nei cimiteri, composto da un PLC che durante gli orari notturni conta gli impulsi provenienti da un contatore idrico. Al superamento di una soglia viene inviato un alert per la verifica di possibili perdite. Ad oggi già installati 7 in previsione altri 5.

Cesena, 8 maggio 2025

Comune di Cesena