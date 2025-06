Cesena, controlli dei carabinieri. due persone denunciate e quattro segnalate 

Nel decorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Cesena, in particolare del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati in genere nonché al controllo della circolazione stradale volto al contrasto delle condotte di guida pericolose e all’uso e/o abuso di sostanze stupefacenti/alcoliche.

I controlli, attuati nel centro cittadino e lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di due persone, in particolare:

un ciclista per “guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi ad accertamento tossicologico” poiché, controllato alla guida del proprio velocipede, è stato sottoposto al pretest alcolico (risultato positivo) e sostanze stupefacenti (risultato positivo alla cocaina). Su richiesta dei militari operanti si è rifiutato di sottoporsi ad accertamento tossicologico ed alcolemico presso il presidio ospedaliero;

un giovane per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta, per un peso complessivo di circa 20gr.

Nel corso del medesimo servizio, i carabinieri hanno inoltre proceduto amministrativamente, con la segnalazione alla Prefettura di Forlì-Cesena nei confronti di:

un automobilista poiché, controllato alla guida del proprio veicolo, è stato trovato in possesso di 4 involucri contenente cocaina. Contestualmente la patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione;

una coppia di giovani quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché entrambi sorpresi in possesso di 1 gr. di hashish, asseritamente destinato ad uso personale;

un uomo poiché, controllato nelle vie del centro cittadino, è stato sorpreso in evidente stato di ubriachezza molesta.

Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e custoditi secondo norma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Forlì, 03.06.2025