Cesena, controlli dei carabinieri. Otto persone denunciate e due segnalate 

Nel decorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Cesena, in particolare del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati in genere nonché al controllo della circolazione stradale volto al contrasto delle condotte di guida pericolose e all’uso e/o abuso di sostanze stupefacenti/alcoliche.

I controlli, attuati nel centro cittadino e lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di otto persone, in particolare:

-due uomini per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”, poiché trovati in possesso rispettivamente di un coltello con lama di 32 cm e due coltelli aventi lame di 21 e 20 cm. Contestualmente uno dei due uomini è stato segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena poiché durante il controllo è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish;

-una giovane coppia per “furto aggravato in concorso”, poiché resisi responsabili del furto di alcune sigarette elettroniche e relativi liquidi asportati da una tabaccheria del centro storico;

-un uomo per “detenzione abusiva di munizioni” poiché è stato sorpreso mentre esplodeva alcuni colpi di arma da fuoco all’interno della propria residenza. Nel corso delle verifiche, circa il possesso di armi e munizioni da lui detenute, è emersa la mancata denuncia di circa 90 munizioni. Conseguentemente ne è scaturito il sequestro cautelare delle armi e delle munizioni detenute dall’uomo.

-due automobilisti per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena e, i veicoli, affidati a persone di fiducia.

-un motociclista per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposto ad accertamenti, è risultato con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena e, il veicolo, affidato a persona idonea alla guida. Nel corso del controllo il motociclista, poichè trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, è stato altresì denunciato “per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento tossicologico”. Nella circostanza è stato segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena quale assuntore di sostanze stupefacenti;

Le sostanze stupefacenti e i coltelli sono stati sottoposti a sequestro e custoditi secondo norma, a disposizione delle Autorità Giudiziaria e Prefettizia competenti.

Forlì, 30.06.2025