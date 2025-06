Cesena. Corsi gratuiti Facile DAE, nuovo appuntamento con la prevenzione al quartiere Rubicone. Tutte le informazioni per prendervi parte

Dopo il successo dei corsi proposti nei territori della Valle del Savio e del Comune di Cesena, torna ‘Poche mosse e una scossa’, l’iniziativa dedicata all’uso corretto del defibrillatore (DAE) in caso di arresto cardiaco. Il prossimo appuntamento si terrà giovedì 12 giugno, dalle 20:30 alle 23:00, nella sala riunioni ‘Don Primo Venturi’ della Parrocchia Madonna del Fuoco (via Madonna del Fuoco 150, quartiere Rubicone). Anche in questo incontro gratuito, promosso da Amedeo Farabegoli, referente locale, in seguito alla proposta di installare un defibrillatore presso il Bar Esquisito, punto strategico sulla via Emilia frequentato anche da numerosi ciclisti, si alterneranno una parte teorica e dimostrazioni pratiche, con l’obiettivo di fornire a tutti i partecipanti le conoscenze base per intervenire in caso di emergenza.

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con VolontàRomagna e approvato dall’AUSL della Romagna, grazie alla sinergia tra l’associazione organizzatrice e il Direttore della Centrale Operativa 118 Romagna. In 18 mesi di attività, sono già stati formati 1125 cittadini e studenti attraverso 40 corsi, realizzati nei territori del Cesenate, Valle del Rubicone e Riminese. I corsi sono condotti da formatori professionisti, con il supporto dei volontari della Pubblica Assistenza del Rubicone e del Centro per i Diritti del Malato “Natale Bolognesi”, promotore e referente del progetto. Questi volontari, adeguatamente formati, assistono i partecipanti durante le prove pratiche.

Ogni 9 minuti in Italia una persona è colpita da arresto cardiaco improvviso, ma solo 2 su 100 si salvano. In Romagna, grazie alla rete di volontari formati e alle nuove tecnologie, il tasso di sopravvivenza è salito a 8 su 100. I dati regionali parlano chiaro: in Emilia-Romagna si salva il 33% delle persone defibrillate entro 8 minuti, e ben il 65% entro 5 minuti.

Per questo è fondamentale scaricare l’app gratuita DAE RespondER, che permette di ricevere segnalazioni in tempo reale in caso di arresto cardiaco nelle vicinanze e scegliere, senza obbligo, di intervenire portando un defibrillatore sul posto, guidati dalla Centrale Operativa 118. Chi ha già frequentato un corso DAE FACILE o BLSD può prestare il primo aiuto in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, che spesso impiega più di 10 minuti a raggiungere il luogo dell’emergenza.

Per partecipare o chiedere informazioni è possibile fare riferimento ai contatti WhatsApp 3383215402 (Amedeo) – 3355913285 (Gigi), oppure scrivere una mail a gigi.contardi @libero.it.

