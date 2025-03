Cesena. Cura, sterilizzazione e chippatura del gatto: incontro al Museo dell’Ecologia. Assessore Andrea Bertani: “Tanto interesse intorno al tema del benessere animale”

L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle iniziative e delle azioni dedicate al benessere animale, propone un nuovo incontro rivolto, in questo caso, agli amanti dei gatti e a chiunque sia interessato a scoprire come prendersi cura di questi animali da compagnia. L’evento si terrà venerdì 28 marzo, dalle ore 20:30 alle ore 22:30, al Museo dell’Ecologia (piazza Zangheri, 6), ed è organizzato insieme all’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa).

“Questo incontro – commenta l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Andrea Bertani – è proposto nell’ambito delle iniziative programmate dal Comune insieme alle associazioni Acpa ed Enpa con lo scopo di approfondire il tema del benessere animale, ma anche di conoscere quanto previsto dal Regolamento di Convivenza Civile che disciplina determinate situazioni, soprattutto in relazione ai proprietari di cani. Dopo l’incontro tenuto venerdì 21 febbraio e incentrato sul tema dell’adozione responsabile, proponiamo ora una nuova occasione di scambio e confronto che servirà ai cittadini di conoscere nel dettaglio attività legate alla cura, alla sterilizzazione e alla chippatura del gatto, e agli esperti di Enpa di condividere approfondimenti sulla gestione quotidiana di gatti, ma anche di far conoscere ai cittadini la struttura di Torre del Moro”.

La serata, dal titolo ‘Cura, sterilizzazione e chippatura del gatto’, vedrà la partecipazione di esperti dell’Enpa che condivideranno le loro conoscenze e competenze in vari ambiti legati alla cura dei felini e alla loro adozione responsabile. Nel corso dell’incontro, i partecipanti potranno dunque approfondire tematiche importanti per il benessere dei gatti, come la sterilizzazione e la chippatura, due pratiche essenziali per la loro salute e per la prevenzione del randagismo. In più, si discuterà del comportamento dei gatti, analizzando come esso possa cambiare a seguito dell’abbandono e come riconoscere e affrontare le rinunce di proprietà.

Un altro punto centrale della serata sarà la gestione dell’affidamento degli animali ospitati dal gattile, con un focus sul percorso che porta ad un’adozione responsabile, che garantisca il benessere e la felicità dell’animale. A conclusione, verranno presentati alcuni casi pratici di adozioni, per illustrare le buone pratiche e le difficoltà che si possono incontrare nel dare in adozione un gatto. L’incontro sarà aperto a tutti.

L’incontro avrà luogo al Museo dell’Ecologia, che dal 2012 ospita la sede operativa del CEAS, il Centro di Educazione alla Sostenibilità del Comune di Cesena. Il Museo svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo di attività di comunicazione, educazione e formazione sui principali temi dello sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, giovani e adulti, a progetti integrati e azioni concrete di cambiamento a lungo termine, ai quali il CEAS dedica il suo impegno.