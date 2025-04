Cesena, dal 2009 formati oltre 580 caregiver familiari: nuovi corsi in partenza per il 2025

Si è conclusa nei giorni scorsi l’ultima edizione del corso di formazione per assistenti familiari, promosso da ASP Cesena/Valle Savio, che dal 2009 ad oggi ha già formato 582 caregiver. Un’attività fondamentale per il territorio, che riconosce nel lavoro di cura una risorsa preziosa e da valorizzare con competenze mirate.

Il percorso, offerto gratuitamente e rivolto a tutte le persone impegnate o interessate nell’ambito dell’assistenza domiciliare, è inserito nei Piani di zona per la salute e il benessere sociale dell’Unione dei Comuni Valle Savio. I corsi si svolgono più volte all’anno – in due o tre cicli – e prevedono moduli in aula, momenti di autoformazione online, oltre a un esame finale con rilascio di attestato valido in tutta la regione.

Durante le lezioni si affrontano temi centrali del lavoro di cura: igiene, gestione sanitaria, alimentazione, supporto al movimento, demenza, comunicazione, etica e animazione. A supportare le formazioni, professionisti di ASP Cesena/Valle Savio e dell’Ausl Romagna, che mettono a disposizione esperienze concrete e competenze tecniche.

«I caregiver familiari – dichiarano l’Assessora Carmelina Labruzzo e il Presidente di ASP Alberto Gori – sono una figura fondamentale nella vita di tanti nuclei familiari. È nostro dovere tutelarli e accompagnarli, offrendo strumenti che possano rafforzarne la professionalità e il valore umano. A chi ha appena concluso questo percorso, il nostro ringraziamento e il pieno sostegno dei Servizi Sociali».

I corsi si inseriscono nelle attività del Punto di appoggio al lavoro di cura, uno sportello dedicato all’ascolto, informazione e orientamento per famiglie e caregiver. Per il 2025 sono già previsti due nuovi corsi: il primo partirà a maggio a Sarsina, il secondo si terrà in autunno a Cesena.