Cesena, Domani corteo commemorativo per Ilaria Alpi, la giornalista uccisa a Mogadiscio

Giovedì 20 marzo, domani, in occasione dell’anniversario dell’assassinio di Ilaria Alpi e del cameraman Miran Hrovatin, gli studenti del Liceo Linguistico di Cesena, che dal 2013 porta il suo nome, parteciperanno a un corteo commemorativo. L’iniziativa coinvolgerà tutta la comunità scolastica, compresi i docenti e il Dirigente Scolastico Francesco Postiglione, per onorare la memoria della giornalista uccisa a Mogadiscio nel 1994.

Ilaria Alpi, reporter della RAI, stava indagando su traffici illeciti di armi e rifiuti tossici tra la Somalia e l’Europa quando venne brutalmente assassinata. A soli 32 anni, la giornalista rappresentava la voce della verità, rischiando la vita per raccontare ingiustizie e violenze. Come sottolineato da Gigliola Alvisi nel suo libro “Cercare sempre la verità può far paura”, la verità sulla morte di Alpi rimane ancora parzialmente sconosciuta.

Il corteo partirà dalla zona stazione di Cesena, proseguendo verso piazza del Popolo, dove, alle ore 12:00, gli studenti si raduneranno sotto il porticato di Palazzo Albornoz, sede del Municipio, per rendere omaggio alla memoria di Ilaria Alpi. L’evento avrà anche un significato simbolico, estendendo il ricordo a tutti i giornalisti che, ogni giorno, rischiano la vita per difendere la libertà di informazione.

A rappresentare l’Amministrazione comunale, l’Assessora alla Scuola e ai Servizi per l’Infanzia Maria Elena Baredi prenderà parte alla commemorazione, confermando l’importanza di mantenere viva la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la verità e la giustizia.