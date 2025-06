Cesena, domenica 22 giugno anteprima archeologica sui ritrovamenti di palazzo Roverella e piazza Aguselli

Domenica 22 giugno Cesena sarà protagonista di un appuntamento speciale con la storia cittadina: la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con il Comune di Cesena, presenterà in anteprima i risultati delle indagini archeologiche effettuate nell’ambito dei lavori di rigenerazione urbana di palazzo Roverella e di riqualificazione di piazza Aguselli.

L’iniziativa, intitolata “Del grano e di altre storie. Anteprime archeologiche per la rigenerazione del Roverella”, si svolgerà in tre turni alle 9:00, 10:00 e 11:00, con ritrovo in piazza Aguselli. Si tratta di un evento aperto gratuitamente a tutti, senza necessità di prenotazione, pensato per cittadini e visitatori interessati a scoprire pezzi di storia fino ad oggi poco noti.

Gli archeologi e i progettisti coinvolti, tra cui l’archeologa Romina Pirraglia e la dottoressa Melissa Della Casa di Phoenix S.r.l., guideranno i partecipanti lungo un percorso suddiviso in due tappe principali. La prima si concentrerà su piazza Aguselli e l’area circostante, dove sono state portate alla luce antiche pavimentazioni e fosse per la conservazione del grano risalenti a epoche passate, elementi che rivelano l’importanza storica e l’economia della città nei secoli. La seconda tappa si sposterà in via Dandini, dove gli scavi hanno permesso di ricostruire il perimetro di un’antica chiesa trecentesca, offrendo una preziosa testimonianza della vita religiosa e architettonica dell’area.

«Questi ritrovamenti – sottolineano dalla Soprintendenza – rappresentano uno spaccato importante della vita degli antichi cesenati, conservati nonostante le molte trasformazioni che il centro storico ha subito nel tempo». L’iniziativa si inserisce nel contesto della Fiera di San Giovanni, tradizionale evento estivo della città, e vuole avvicinare la comunità al proprio patrimonio culturale e archeologico.

L’evento è organizzato anche con la collaborazione del Gruppo Archeologico Cesenate “Giorgio Albano” ed è un’occasione unica per conoscere dal vivo i risultati di scavi ancora in corso, con una prima elaborazione di dati e rilievi che integrano fonti scritte e orali.

Un’opportunità imperdibile per scoprire come la storia antica di Cesena si intreccia con il presente, grazie alla rigenerazione urbana di uno dei suoi luoghi simbolo.