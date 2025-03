Cesena. Donna 74enne in bicicletta investita in viale Carducci, trasportata in ospedale

Incidente oggi a Cesena intorno alle 10.40. Una pattuglia della Polizia Locale è stata chiamata dal 118 per intervenire in viale Carducci, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto una ciclista e un’auto.

Nello specifico, una donna di 74 anni è entrata in collisione con una Jeep Renegade guidata da un uomo di 35 anni. Dalle prime indagini condotte dagli agenti, sembra che l’automobilista, proveniente dalla rotonda di Via Fiume e dirigendosi verso Viale Carducci, non abbia visto la ciclista che sopraggiungeva. Nonostante non abbia riportato lesioni gravi, la ciclista è stata comunque accompagnata al pronto soccorso dai soccorritori del 118.