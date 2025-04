Cesena. Due appuntamenti speciali, tra magia e creatività, al parco di Villa Silvia Carducci

Due appuntamenti speciali per celebrare la primavera tra natura, musica e fantasia. Villa Silvia Carducci e il Museo Musicalia di Cesena aprono le porte a grandi e bambini per una settimana all’insegna della creatività, della scoperta e del divertimento all’aria aperta. Sono due gli eventi imperdibili proposti al grande pubblico per vivere la bellezza della natura e il fascino delle fiabe in uno dei parchi più suggestivi del territorio.

Giovedì 1° maggio, alle ore 16:00, si parte con ‘C’era una volta… nel parco!’. In occasione della Festa del lavoro tutti coloro che lo vorranno potranno partecipare a un pomeriggio speciale caratterizzato dal racconto itinerante della fiaba ‘La Cicala e la Formica’, per riflettere, divertendosi, sull’importanza dell’impegno e dell’organizzazione. L’esperienza include una visita guidata al Museo Musicalia e la narrazione della fiaba immersi nel verde del parco. Al termine, ogni piccolo partecipante riceverà un omaggio ricordo della giornata.

Nuovo appuntamento domenica 4 maggio ‘Creiamo con la natura!’, sempre alle ore 16:00. Dopo una coinvolgente visita agli strumenti musicali del Museo Musicalia, le bambine e i bambini saranno accompagnati in una passeggiata nel parco letterario di Lizzano per raccogliere elementi naturali – foglie, fiori, rametti – e dar vita, muniti di colori e colla, a originali creazioni ispirate alla primavera. Un laboratorio creativo che unisce gioco, manualità e amore per l’ambiente. In caso di maltempo, le attività si svolgeranno all’interno delle accoglienti sale del museo.

Costi:

Evento 1° maggio

Bambini: €6 | Adulti accompagnatori: €4

Evento 4 maggio

Bambini: €7 | Adulti accompagnatori: €4

Posti limitati – Prenotazione obbligatoria: contattare lo 0547 323425 oppure scrivere a promo@museomusicalia.it.

Cesena, 30 aprile 2025

Comune di Cesena