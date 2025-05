Cesena. Estate 2025, sarà possibile realizzare eventi e iniziativa al Chiostro di San Francesco e nelle piazze Almerici e della Libertà

Tutte le informazioni sulla manifestazione d’interesse pubblicata sul sito del Comune

Con l’estate alle porte, i luoghi dedicati allo spettacolo, all’intrattenimento e all’aggregazione si preparano ad accogliere eventi e iniziative. È il caso anche del chiostro di San Francesco, alle spalle della Biblioteca Malatestiana, di piazza Almerici, salottino tra il palazzo del Ridotto e la Malatestiana stessa, e piazza della Libertà, su cui si affaccia la futura pinacoteca cittadina. A partire da oggi, tutti i soggetti interessati possono rispondere alla manifestazione di interesse pubblicata sul sito del Comune di Cesena, presentando la propria proposta per realizzare gratuitamente eventi in questi suggestivi spazi del centro storico durante la stagione estiva.

L’invito ad aderire alla call è rivolto alle associazioni e agli enti del Terzo Settore, agli operatori economici operanti nell’ambito delle Industrie Culturali e Creative (ICC), agli istituti scolastici di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio del Comune di Cesena, istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale, coreutica e Università per la realizzazione di spettacoli musicali, teatrali, presentazione degli esiti di laboratori e progettualità condotti durante l’anno scolastico e altre iniziative che abbiano carattere di interesse generale; scuole, in qualsiasi modo costituite nei termini di legge, che abbiano tra le attività principali la formazione nell’ambito delle discipline musicali, coreutiche (danza, balletto, recitazione), teatrali, espressive, per la realizzazione di spettacoli che rappresentano esiti di corsi condotti durante l’anno scolastico e altre iniziative che abbiano carattere di interesse generale.

Limitatamente alle piazze Almerici e della Liberta: oltre ai soggetti elencati, sono ammessi anche operatori economici (Imprese, comprese le ditte individuali) che non sono ICC, iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia.

Tutti gli eventi e gli spettacoli proposti dovranno avere luogo nella storica e suggestiva cornice del chiostro di San Francesco, nel periodo compreso tra il 12 luglio e il 14 settembre; in piazza Almerici, nel periodo compreso tra il 12 luglio e il 15 agosto; e in piazza della Libertà, tra il 18 luglio e il 31 agosto. Gli eventi e gli spettacoli che rientreranno nel calendario di questi tre luoghi diventeranno automaticamente beneficiari del patrocinio ‘non oneroso’ inteso come la possibilità di fregiarsi del logo del Comune in tutto il materiale promozionale. Ogni soggetto proponente potrà richiedere l’utilizzo di ogni spazio per un massimo di n. 5 giornate. Sarà possibile presentare la domanda attraverso modulo online dalle ore 13:00 di oggi, giovedì 8 maggio, alle ore 13:00 di venerdì 23 maggio. Tutte le altre informazioni sulla manifestazione d’interesse e sulle modalità di concessione degli spazi sono reperibili sul portale CesenaCultura, in homepage (https://sititematici.comune.cesena.fc.it/cesenacultura).

Cesena, 8 maggio 2025

Comune di Cesena