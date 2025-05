Cesena. Festival di teatro e scuola ‘Elisabetta Turroni’, tutte le performance e le proiezioni in programma negli spazi della Biblioteca Malatestiana

Appuntamento per mercoledì, giovedì e sabato prossimi

Quest’anno il Festival Nazionale del Teatro Scolastico celebra la sua venticinquesima edizione e si rinnova nel titolo e nella forma, diventando ‘CreAzioni – Festival di teatro e scuola Elisabetta Turroni’. Rivolto a adolescenti e alla città, il Festival, promosso anche dal Comune di Cesena attraverso gli assessorati alla Cultura e alla Scuola e Servizi educativi dell’infanzia, si propone come un laboratorio di esperienze teatrali e artistiche.

‘CreAzioni’ offre un’esperienza unica, pensata e creata per e da adolescenti, dove il teatro si rivela strumento di scoperta di sé e di costruzione di relazioni. La prima settimana sarà dedicata alla presentazione delle creazioni collettive frutto del lavoro di artisti e ragazzi, in un programma composto da spettacoli, performance, laboratori e, in apertura, una conferenza che proporrà un’importante occasione di riflessione sulla relazione tra giovani e adulti. Le serate finali vedranno in concorso gli spettacoli realizzati lungo l’anno scolastico in cinque istituti superiori di Cesena, guidati da docenti, artisti ed esperti.

‘CreAzioni’ propone un viaggio di scoperta e di incontro con lo sguardo e la creatività del mondo adolescente rivolto a tutta la città. Nello specifico si ricordano gli appuntamenti previsti in Biblioteca Malatestiana: mercoledì 14 maggio, alle ore 10:00 e alle ore 11:00, e sabato 17, alle ore 11:00 e alle ore 12:00, con la performance ‘Il Potere delle Parole – Viaggio nella distopia di Fahrenheit 451’, esito del laboratorio di Lettura ad alta voce a cura di Federica Castellini e Simone Toni con le classi 3Ae del Liceo ‘Monti’ e 4 M del IS ‘Pascal Comandini’. Giovedì 15 maggio nuovo appuntamento nella sala proiezioni della Malatestiana alle ore 17:00 con la proiezione di ‘Fahrenheit 451’ di François Truffaut (1966) dall’omonimo romanzo di Ray Bradbury

