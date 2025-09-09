Cesena, Fiat 500 si ribalta in via Cesenatico: nonni e nipotina di 4 anni salvi dopo l’intervento dei soccorsi

Attimi di paura questa mattina a Cesena, quando alle ore 9:15 una Fiat 500 con a bordo due nonni e la loro nipotina di appena 4 anni si è ribaltata in via Cesenatico, in località Villa Casone, all’altezza del civico 4314. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto ha urtato una vettura parcheggiata lungo la carreggiata, provocando il ribaltamento del veicolo. Fortunatamente, nel mezzo in sosta al momento dell’impatto non si trovava nessuna persona.

Un passeggero incastrato e i soccorsi immediati

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno liberato uno degli occupanti rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Contemporaneamente, il personale sanitario del 118 è sopraggiunto in codice rosso e ha prestato le prime cure ai feriti.

Seppur scossi dall’accaduto, secondo quanto riferito dagli operatori, tutti gli occupanti della Fiat 500 risultavano coscienti al momento dell’intervento. I sanitari non escludono un malore improvviso come possibile causa dell’incidente.

La viabilità gestita dai Carabinieri

Insieme ai soccorsi, sul luogo dell’incidente sono arrivate due pattuglie della Polizia Locale di Cesena — una dell’Infortunistica e una del Pronto Intervento — incaricate di svolgere i rilievi e raccogliere tutti gli elementi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro.

Presenti anche i Carabinieri, che si sono occupati della gestione della viabilità nella zona, garantendo la sicurezza della circolazione e agevolando le operazioni di soccorso.

In corso gli accertamenti

La dinamica esatta rimane al vaglio della Polizia Locale di Cesena, che sta lavorando per chiarire se l’incidente sia stato causato da una distrazione, da una manovra errata o, come ipotizzato, da un malore improvviso di chi era alla guida.

Una mattinata che poteva trasformarsi in tragedia si è invece conclusa con tanta paura, una Fiat 500 ribaltata e tre persone — tra cui una bambina molto piccola — rimaste miracolosamente coscienti nonostante l’impatto.