Cesena. Foro annonario. Lega: insostenibile approssimazione sul futuro della struttura, dopo tanti fallimenti bocche cucite. Consiglio comunale esautorato

Cesena, 23 mag. “Una seduta di commissione inutile pur richiesta da tempo dalle minoranze. Il futuro del Foro annonario, l’ex magnete ‘fallito’ del centro storico, rimane un mistero. Solo chiacchiere. Dopo i disastrosi tentativi di rianimare questa struttura avvenuti nel corso degli ultimi anni, ci aspettavamo di conoscere in modo analitico le intenzioni di CIA-Conad. Al contrario abbiamo avuto solo poche informazioni, senza alcun chiarimento sul progetto o sul piano di rilancio che, immaginiamo, saranno presentati in pompa magna in conferenza stampa. E già qui si comprende come il Consiglio comunale vada perdendo la sua centralità nell’amministrazione cittadina. Le decisioni si assumono altrove con i rappresentanti dei cittadini ridotti a spettatori. Ma se i consiglieri comunali sono considerati comparse, non va meglio alla Giunta comunale se gli assessori Lorenzo Plumari e Christian Castorri non hanno espresso la benchè minima visione dell’amministrazione sul destino di una struttura storicamente così importante per la città, dando l’idea di lasciare carta bianca a Conad. Ma, d’altra parte, non si è sentita volare una mosca da parte della Giunta quando il presidente del Foro annonario Gest ha evidenziato due dei gravi problemi della struttura, la poca sicurezza e la scarsa pulizia. Guarda caso proprio le questioni sollevate dalla Lega negli scorsi mesi e anni, sempre minimizzate dalla Giunta. Non sappiamo se questo nuovo tentativo di rilancio del Foro annonario avrà successo o no, l’auspicio è di non essere soffocati dalla stessa illusoria propaganda che ha accompagnato le varie fasi precedenti”.

Così in una nota Enrico Sirotti Gaudenzi, capogruppo Lega, e Virna Lega, responsabile f.f. Lega Cesena.