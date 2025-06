Cesena, furto e rapina nel cuore del centro: arrestato 23enne già noto alle forze dell’ordine

Ha prima tentato di sottrarre alcune biciclette parcheggiate da un gruppo di adolescenti, poi ha aggredito un genitore nel tentativo di strappargli il telefono con cui stava documentando l’accaduto: il tutto nel pieno centro cittadino di Cesena, in via Serraglio. Un giovane di 23 anni, L.B., residente a Cesena e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con le accuse di tentato furto aggravato e rapina.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio, intorno alle ore 16, durante un incontro tra famiglie nella sede del quartiere Centro Urbano. Dall’interno dell’aula polifunzionale, uno dei genitori ha notato il ragazzo mentre cercava di forzare i lucchetti di alcune biciclette posteggiate negli stalli all’esterno, lungo via Serraglio. Quelle bici appartenevano a dei ragazzi presenti alla riunione.

L’uomo, accortosi della scena, ha iniziato a riprendere con il cellulare nel tentativo di raccogliere prove utili da fornire alla polizia. Ma l’intervento non ha fermato il ladro, che anzi ha reagito con violenza. Prima che gli agenti arrivassero sul posto, il 23enne ha aggredito il genitore e gli ha strappato di mano il telefono, trasformando il tentato furto in una rapina vera e propria.

Quando le forze dell’ordine sono giunte sul luogo, hanno trovato L.B. ancora in possesso degli strumenti da scasso: pinze e grimaldelli, evidentemente usati per cercare di forzare le serrature delle biciclette. Dopo una notte trascorsa in cella di sicurezza, l’arresto è stato convalidato il giorno seguente dal giudice Federico Casalboni. Il giovane, difeso dall’avvocato Luca Valdinoci, resta in attesa del processo per direttissima, fissato per la seconda metà di giugno. Nel frattempo, gli è stato imposto l’obbligo di firma.

Una vicenda che ha scosso il quartiere e riaperto il dibattito sulla sicurezza anche nelle zone centrali della città, frequentate da famiglie e bambini.