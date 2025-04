Cesena, giovedì la presentazione del libro “Un’idea di Matteotti. Un secolo dopo” di Enzo Fimiani alla Biblioteca Malatestiana

In occasione del centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti, giovedì 10 aprile alle ore 10:45, la Biblioteca Malatestiana di Cesena ospiterà la presentazione del libro Un’idea di Matteotti. Un secolo dopo (Marietti, 2024) scritto da Enzo Fimiani. L’autore dialogherà con Domenico Guzzo, Direttore dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena.

Il volume si propone di ripercorrere la vicenda di Matteotti in modo originale, lontano dalla ritualità degli approcci tradizionali. Fimiani sfida il lettore a decostruire il mito che circonda Matteotti, rivedendo il suo assassinio non come un evento eccezionale, ma come parte di un contesto storico più ampio. Il libro invita a riflettere sul destino politico di Matteotti, simbolo del Novecento ma anche testimone delle contraddizioni delle forze politiche del tempo, da sinistra a destra.

L’incontro è organizzato nell’ambito della mostra Giacomo Matteotti e la libertà liberatrice, allestita presso la Biblioteca Malatestiana, e rappresenta un’occasione per approfondire la figura di Matteotti e la sua eredità storica e politica.

L’ingresso all’evento è gratuito fino ad esaurimento posti.