Cesena, grave incidente stradale a Pievesestina: motociclista 40enne in condizioni critiche

Un incidente di forte entità si è verificato questa mattina, lunedì 9 giugno, poco prima delle 10:30, a Pievesestina di Cesena. La dinamica vede coinvolti una moto Aprilia RsV4 e una Fiat 500X in uno scontro frontale in corrispondenza dell’incrocio tra via del Commercio e via San Giuseppe, vicino alla sede della Motorizzazione Civile.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai Carabinieri intervenuti sul luogo, la moto, che stava percorrendo la strada da Martorano in direzione Forlì, si è scontrata con l’auto che procedeva in senso opposto e stava tentando una svolta su via del Commercio. Nell’impatto molto violento è rimasta coinvolta anche una terza vettura, un Range Rover Defender, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento.

Il motociclista, un quarantenne, è stato sbalzato violentemente sull’asfalto. I soccorritori del 118 lo hanno immediatamente intubato sul posto prima di trasportarlo in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova in condizioni gravissime. Le forze dell’ordine stanno procedendo con gli accertamenti per definire con esattezza le cause e le responsabilità dell’incidente.

Le immagini e i video raccolti testimoniano la gravità dello scontro e la prontezza degli interventi di soccorso, che hanno evitato il peggio. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e rilievo.

Questo grave episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle vie periferiche di Cesena, sottolineando la necessità di interventi mirati per prevenire incidenti di questo tipo.