Cesena, in arrivo i lavori a Borgo delle Rose: nuove fognature e sicurezza idraulica dopo l’alluvione del 2023

Dopo gli eventi alluvionali del maggio 2023 che misero in ginocchio ampie zone del territorio comunale, la Giunta comunale di Cesena ha approvato un nuovo intervento strategico per la messa in sicurezza idraulica della frazione di Borgo delle Rose. I lavori, finanziati con 350.000 euro nell’ambito dell’ordinanza commissariale n. 35 del 25 settembre 2024, saranno affidati entro il 30 giugno 2025 e si concluderanno entro l’estate 2026.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova rete di fognatura bianca lungo via Casalbono e via Linaro, finalizzata a potenziare la capacità di smaltimento delle acque meteoriche e a prevenire il rischio di nuovi allagamenti. A completare l’opera, anche l’installazione di nuove caditoie, pozzetti di ispezione e il ripristino dell’alveo del Rio delle Rose, il corso d’acqua recettore della zona, dove verrà posato pietrame per contrastare fenomeni erosivi.

Uno studio idraulico alla base del progetto

L’intervento nasce da uno studio idraulico commissionato dal Comune, che ha evidenziato le criticità della rete di drenaggio attuale, incapace di reggere portate eccezionali come quelle verificatesi tra il 16 e il 17 maggio 2023. In quell’occasione, il sistema fognario di Borgo delle Rose entrò in crisi, esponendo l’intero abitato al rischio di allagamenti.

«Si tratta di un’opera necessaria – spiega l’assessore alla Manutenzione e ricostruzione post-alluvione Christian Castorri – che si inserisce nel più ampio piano di adeguamento del territorio avviato due anni fa. L’obiettivo è garantire una regimazione efficace delle acque meteoriche, mettendo in sicurezza un’area particolarmente vulnerabile dal punto di vista idraulico».

Tutela del territorio e sicurezza della popolazione

L’intervento punta a convogliare tutte le acque scolanti dal bacino del Fosso delle Rose e dalla viabilità locale in un unico punto di scarico nel Rio delle Rose, in corrispondenza del ponte carrabile di via Linaro. La maggior parte dei lavori si svolgerà su suolo pubblico, con solo minimi tratti in area privata.

Con questa operazione, il Comune di Cesena intende rafforzare la resilienza idraulica del territorio, mettendo in campo soluzioni tecniche moderne per affrontare l’intensificarsi di eventi climatici estremi.