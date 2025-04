Cesena in Fiore – Il Festival della città che rinasce. Appuntamento a sabato 3 e domenica 4 maggio nella cornice naturale del parco Fornace Marzocchi

Cesena, aprile 2025 – La città di Cesena si prepara a fiorire. Sabato 3 e domenica 4 maggio il parco Fornace Marzocchi ospiterà Cesena in Fiore, evento che celebra la primavera, la convivialità e le eccellenze del territorio. Organizzato da Incanto, una delle realtà del Gruppo Social Food Experience in collaborazione con La Cantina di Cesena, e patrocinato dal Comune di Cesena. ‘Cesena in Fiore’ è un’occasione preziosa per valorizzare le energie locali e far rifiorire uno dei luoghi più amati della città. Unendo imprese, artigiani, famiglie e associazioni, il festival crea una rete viva che rafforza il senso di comunità e promuove l’identità cesenate. Il Parco Fornace Marzocchi torna a essere cuore pulsante di socialità, cultura e bellezza. Partecipare significa dare vita, insieme, a una Cesena più verde, accogliente e unita.

“Ringrazio Nicole Poggi di Radicare, Roberta Basile del Gruppo Social Food – Incanto ed Edoardo Giunchi della Cantina di Cesena – commenta l’Assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – per aver ideato e realizzato questo evento, ‘Cesena in Fiore’, che sono certo potrà crescere negli anni. L’idea è giusta e il luogo è quello giusto. Ci sono infatti luoghi che vanno oltre ciò che sembrano. II Bar Incanto è uno di questi: non è solo un locale, ma un luogo con una forte vocazione sociale. È un esempio concreto di come un’attività commerciale possa diventare un presidio di comunità, un catalizzatore di relazioni. Per questo, oggi non parliamo solo di un evento di un’attività commerciale: parliamo di un evento della città. Sono certo che saranno molte le persone che usciranno di casa per incontrarsi, per condividere. E in tempi come questi, in cui la solitudine urbana è una realtà diffusa, questo conta. Conta moltissimo. Credo che il valore di un’attività si misuri anche da questo: dalla capacità di creare legami, di restituire identità ai luoghi, di farsi motore di iniziative e momenti di incontro. Chi fa impresa in questo modo – con passione, coraggio e mettendoci la faccia – va sostenuto, ascoltato, valorizzato. Forti di questo bell’esempio, che lega rigenerazione urbana, socialità e sicurezza, vogliamo come amministrazione provare a replicarlo in altre aree, in altri parchi della nostra città, in spazi che stiamo riqualificando. Convinti che ogni nuova luce sia un nuovo presidio commerciale, ma soprattutto sociale e culturale, per tutti. Chiudo – prosegue l’Assessore – aprendo una parentesi sul tema dell’occupazione di suolo pubblico. In questo caso, come da delibera comunale, abbiamo concesso gratuitamente l’uso del suolo, in quanto si tratta di un evento patrocinato e in cui crediamo molto. Ma non solo, per sostenere gli esercizi pubblici – che, come ho detto, rappresentano presidi fondamentali di socialità e comunità, nei quartieri come nel centro storico – abbiamo deciso, dopo un confronto all’interno del Tavolo ‘InCesena’, di ridurre la tariffa a 0,25 euro al metro quadrato al giorno, prevedendo uno sconto del 30% rispetto al valore precedentemente previsto a bilancio, pari a 0,36 euro al metro quadrato”.

Un fine settimana tra gusto, natura e musica

Durante i due giorni del festival, il Parco si animerà con degustazioni di vini, proposte gastronomiche speciali, mercatini di fiori e prodotti artigianali, musica dal vivo e attività per bambini. Un’occasione per riscoprire la bellezza della nostra città e vivere insieme la primavera.

Programma dettagliato:

Sabato 3 maggio alle ore 17:00 Food by Incanto: piatti freschi e golosi preparati dalla cucina di Incanto accompagnati da live cooking. Ogni piatto: €7 | Dolci artigianali: €3

Esempi dal menù: Riso nero con salmone, Cous cous, Farro con feta, Polpettine BBQ, Passatelli fritti e molto altro.

Alle ore 18.00 concerto Caracoles Live Band – Afro-Brasil sound per un’esplosione di ritmo e colore.

Tutto il giorno: Garden Battistini: vendita di fiori e piante fresche. Orticà: miele, confetture, farine e profumi naturali. La Cantina di Cesena: degustazioni di Trebbiano, Albana, Sangiovese, con storie di social winemaking.

Domenica 4 maggio si comincia alle ore 16:00 con Baby & Horse laboratorio per bambini (2-9 anni) con la Fattoria Sociale Equilandia: cura e passeggiata con i cavalli. Costo: €10.

Ore 17.00 – Food & Wine. Monfettini risottati con ragù di seppia e vongole lupino + calice di vino de La Cantina di Cesena. Costo: €15. Gelato artigianale Leoni disponibile.

Ore 18.00 – DJ Set Toffolo Muzik. Un sound ipnotico e rilassato per concludere il weekend tra fiori e sapori.

Cesena, 29 aprile 2025