Cesena, inaugurata la nuova Autostazione: “Un simbolo della città moderna e sostenibile”

È entrata ufficialmente in funzione oggi alle 5:30 la nuova autostazione di Cesena, realizzata dal Comune lungo viale Europa e destinata a diventare un nodo strategico per la mobilità urbana e regionale. L’inaugurazione ufficiale si è tenuta poche ore dopo, alle ore 09:00, alla presenza del Sindaco Enzo Lattuca, di rappresentanti delle istituzioni locali, di progettisti e imprese coinvolte nell’opera, tra cui lo Studio Barbieri e il raggruppamento temporaneo d’imprese guidato da ConsCoop.

La nuova infrastruttura accoglie sin da subito i mezzi del trasporto pubblico locale e rappresenta, secondo il Sindaco Lattuca, «uno tra i simboli della nostra città. È un’opera di architettura contemporanea immediatamente riconoscibile, destinata a migliorare qualità urbana e sicurezza. È anche un messaggio forte contro il degrado: qualità e bellezza sono la nostra risposta».

Un progetto innovativo finanziato dal PNRR

Il progetto – del valore complessivo di 10.490.000 euro – è stato finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prevede la trasformazione completa dell’area della stazione ferroviaria. L’autostazione è stata pensata come un’opera leggera ma altamente iconica: la grande pensilina metallica, realizzata in acciaio e alluminio e sostenuta da quattro piloni conici inclinati, ricorda l’ala di un aeroplano e si distingue per la sua eleganza architettonica. Un impianto fotovoltaico ne garantirà anche l’efficienza energetica.

Lo spazio non è solo funzionale, ma vuole essere anche identitario: «La copertura diventa elemento di orientamento urbano e landmark sia di giorno che di notte», si legge nella nota ufficiale.

I prossimi interventi: nuova piazza e parco urbano

La nuova autostazione è solo il primo tassello di un più ampio progetto di rigenerazione urbana. Già da lunedì 23 giugno inizieranno i lavori di demolizione dell’ex terminal bus in piazzale Karl Marx. Al suo posto sorgerà un parco urbano con attrezzature sportive e nuovi arredi. Intanto, sono quasi conclusi i lavori davanti al Liceo Classico “Vincenzo Monti”, con la realizzazione di aiuole, nuova illuminazione, pavimentazioni in porfido e una fontana. È inoltre in via di completamento la nuova pista ciclabile lungo viale Europa.

Per consentire i lavori, da lunedì 23 giugno a venerdì 11 luglio, sarà attivo un senso unico alternato in piazza Giorgio Sanguinetti, tra viale Europa e corso Roma.

Un polo nevralgico per mobilità, studio e lavoro

L’area completamente riqualificata diventerà un nodo intermodale strategico, con un impatto positivo su studenti, pendolari e imprese. Il nuovo comparto collega infatti i principali istituti scolastici, il campus universitario dell’Alma Mater (facoltà di Psicologia, Architettura e Informatica), i nuovi impianti sportivi di Cesena Sport City e centri di servizio come CesenaLab e il Centro per l’Impiego.

Il progetto, sottolinea il Comune, «è di valenza strategica non solo per Cesena, ma per l’intera Unione dei Comuni della Valle del Savio, destinato a migliorare la vivibilità urbana su scala provinciale e regionale».