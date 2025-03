Cesena. Inaugurata l’area fitness al Parco Martin Lutero: un nuovo spazio di benessere per il quartiere Fiorenzuola

Un nuovo spazio all’aperto dedicato al benessere fisico è stato inaugurato questa mattina al Parco Martin Lutero nel quartiere Fiorenzuola di Cesena. L’iniziativa, che si inserisce in un più ampio progetto di promozione dello sport e dei sani stili di vita, è stata realizzata dal Comune di Cesena con il co-finanziamento di Sport e Salute S.p.A. e ANCI. L’area è ora accessibile gratuitamente a tutti, offrendo un’opportunità per praticare sport e attività fisica all’aria aperta, a vantaggio della comunità locale e non solo.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il Sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, l’Assessore allo Sport, Christian Castorri, il Presidente del Consiglio comunale Filippo Rossini, Antonella Luminosi di Sport e Salute Emilia-Romagna e Mario Pipitone, Presidente del Quartiere Fiorenzuola. “Questa non è la prima area fitness che inauguriamo a Cesena. Con i progetti Green City Cesena e Cesena Sport City, stiamo dotando i parchi pubblici di attrezzature per il benessere fisico e per favorire la socializzazione attraverso lo sport,” ha commentato il Sindaco Lattuca. “L’area sarà a disposizione di tutti, per attività libere o organizzate, e invito ognuno a rispettare le regole di utilizzo per garantire una fruizione positiva.”

L’iniziativa fa parte del protocollo d’intesa tra Sport e Salute S.p.A. e il Comune, volto a creare nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, utilizzando le aree verdi urbane come spazi per il movimento, in sinergia con le associazioni sportive locali. Questo progetto, che coinvolge anche le Società sportive dilettantistiche, mira a stimolare uno stile di vita sano e attivo per tutta la popolazione, attraverso il recupero e l’allestimento di attrezzature per attività fisiche nei parchi pubblici.

L’area fitness, sviluppata su circa 600 metri quadrati, è dotata di un circuito corpo libero che può ospitare fino a 8 utilizzatori contemporaneamente e di 8 macchine per l’allenamento isotonico e cardiovascolare. Alcuni degli attrezzi sono anche polivalenti, adatti per persone con disabilità e bambini, garantendo che tutti possano accedere e trarre beneficio da questa nuova infrastruttura. Inoltre, i camminamenti pavimentati che collegano l’area fitness al parco rendono l’accesso facile e sicuro per chiunque, mentre un nuovo percorso pavimentato collega il marciapiede all’area attrezzata.

Il progetto si inserisce nell’ambito del programma “Sport di TUTTI – Parchi”, promosso da Sport e Salute S.p.A. in collaborazione con ANCI, per favorire la diffusione della cultura sportiva e la fruizione degli spazi verdi come luoghi di aggregazione e benessere. Con questa nuova “palestra” all’aperto, il Comune di Cesena si unisce alla rete di città che promuovono attività fisica accessibile a tutti, contribuendo al miglioramento della qualità della vita della cittadinanza.

Presenti alla cerimonia anche studenti del Liceo Scientifico Sportivo ed Europeo “Almerici” e atleti di eccellenza come Niccolò Vannucchi, campione nazionale di ginnastica artistica, e le ginnaste della U.S. “Renato Serra”, che hanno testimoniato l’importanza di avere spazi pubblici attrezzati per lo sport, a beneficio di tutte le età e capacità.

Con l’inaugurazione dell’area fitness al Parco Martin Lutero, Cesena si conferma una città attenta al benessere e alla salute dei suoi cittadini, offrendo un ulteriore strumento per praticare sport in modo gratuito, inclusivo e accessibile a tutti.