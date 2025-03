Cesena. Inaugurazione del secondo stralcio del Bosco a Sant’Anna

L’area verde di Sant’Anna, situata tra il fiume Savio e le Concessionarie di Cesena, si arricchisce di nuovi esemplari arborei grazie al secondo stralcio di un importante progetto di imboschimento. Questo intervento, che rientra nell’iniziativa già annunciata un anno fa dal Comune di Cesena, Arbolia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, segna un ulteriore passo verso la valorizzazione e la tutela ambientale dell’area.

La nuova fase del progetto sarà presentata ufficialmente durante una conferenza stampa che si terrà venerdì 21 marzo alle ore 11:00, in via Sant’Anna, nei pressi degli orti di quartiere, in occasione della Giornata Internazionale delle Foreste.

All’incontro parteciperanno:

Andrea Bertani , Assessore alla Sostenibilità Ambientale

, Assessore alla Sostenibilità Ambientale Giovanni Fini , Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena

, Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena Luca Castagnoli , Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena

, Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena Simone Ferraris , rappresentante di Arbolia

, rappresentante di Arbolia Giorgio Moncalvo, rappresentante di Snam Rete Gas

Questa iniziativa rafforza l’impegno di Cesena per la sostenibilità e la creazione di spazi verdi che contribuiscano al benessere della comunità e alla biodiversità del territorio.