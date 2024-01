Questa mattina intorno alle 11, nel tunnel della secante in direzione Forlì, si è verificato un tamponamento multiplo tra un’automobile e due camioncini. Fortunatamente le tre persone coinvolte non hanno riportato lesioni. La Polizia Locale è intervenuta sul posto per i rilievi e per eseguire tutti gli accertamenti necessari. Dopo la rimozione dei veicoli incidentati e la pulizia della carreggiata, il tratto stradale è stato riaperto al traffico.