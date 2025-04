Cesena: la Galleria d’arte comunale del Ridotto annuncia il programma espositivo fino al 2026

La Galleria d’arte comunale del Ridotto a Cesena si prepara a ospitare un ricco calendario di mostre fino al 2026, con 12 proposte selezionate tra 72 progetti presentati in risposta al bando comunale per l’assegnazione degli spazi espositivi. Il programma abbraccerà una vasta gamma di discipline artistiche, tra cui mosaico, fotografia, grafica, pittura e scultura, offrendo ai visitatori un’esperienza culturale variegata e stimolante.

Le esposizioni selezionate

Tra le proposte approvate spiccano il progetto musivo “Oltre il pensiero musivo a Ravenna” a firma di un collettivo di artisti, la mostra fotografica “Maremio” di Lorenzo Amaduzzi, il progetto grafico “Radici” di Massimiliano Bruno Calabresi e una retrospettiva dedicata a Luciano Caldari. Inoltre, ci saranno progetti che uniscono più linguaggi artistici, come “Circus. Medusa tra parole e immagini”, e dialoghi tra pittura e fotografia, come in “La presenza dell’assenza” di Francesca Famanelli e Angela Anzalone. Anche la scultura sarà protagonista con la proposta di Luca Freschi, “Sine Die”.

Un programma per ogni sensibilità artistica

Dalle opere d’arte cesenati storiche alle avanguardie contemporanee, il palinsesto proposto mira a soddisfare una varietà di gusti e interessi, trasformando la Galleria d’arte del Ridotto in un punto di riferimento per la cultura espositiva cittadina.