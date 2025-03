Cesena, La Malatestiana a lume di candela: il 5 aprile tornano i Notturnali

Il fascino senza tempo della Biblioteca Malatestiana di Cesena torna protagonista sabato 5 aprile con una nuova tappa dei Notturnali, l’iniziativa che permette di scoprire il prezioso patrimonio della biblioteca a lume di candela. Dopo i successi di gennaio, febbraio e marzo, l’attesa visita guidata è pronta a offrire un’esperienza unica anche ad aprile, in due turni: alle 20:00 e alle 21:00.

Questa iniziativa è promossa dalla DMC dei Percorsi del Savio, che da anni organizza attività volte a valorizzare il patrimonio culturale di Cesena e dei suoi dintorni. Le visite a lume di candela permetteranno ai partecipanti di esplorare uno dei luoghi più significativi della città, la Biblioteca Malatestiana, inserita nel 2005 nel Registro ‘Memoria del Mondo’ dell’UNESCO. Unico esempio in Italia, e l’unico in Emilia-Romagna, questo gioiello della cultura rappresenta un’opera intatta, non solo nella struttura e nell’arredo, ma anche nella dotazione libraria.

Durante il percorso, i visitatori saranno accolti da una figura d’eccezione: il Signore di Cesena, Domenico Malatesta Novello, che, tramite un gioco teatrale, narrerà la storia di questo inestimabile dono alla città. L’attore Paolo Summaria vestirà i panni di Malatesta Novello, e, attraverso un’affascinante narrazione storica, condurrà i partecipanti in un viaggio tra realtà e fantasia, illuminato dalla luce calda delle candele.

L’evento è limitato a 25 persone per turno e la partecipazione ha un costo di 15 euro a persona (gratis per i bambini fino a 6 anni). La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata direttamente online sul sito dei Percorsi del Savio.

I posti sono limitati, quindi è consigliabile prenotare in anticipo per non perdere l’occasione di vivere questa straordinaria esperienza nella magica atmosfera della Biblioteca Malatestiana.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Turistico IAT Cesena al numero 0547 356327 (dal martedì al sabato, 9:00-13:00 e 14:00-17:00, domenica 9:00-15:00) o via email all’indirizzo info@ipercorsidelsavio.it.