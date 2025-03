Cesena, la musica che unisce: esibizione a sorpresa del coro a cappella della Brown University

La musica ha un potere straordinario di abbattere ogni barriera linguistica e culturale, e lo ha dimostrato ancora una volta il coro a cappella “The Higher Keys” della Brown University. Questa mattina, a sorpresa, il gruppo, proveniente dal Rhode Island (USA), ha incantato gli studenti e gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado “Viale della Resistenza” di Cesena, esibendosi nel cortile di palazzo Mazzini Marinelli, futura Casa della musica cittadina. La performance ha entusiasmato tutti, con una serie di brani originali in stile jazz, e si è conclusa con un omaggio alla musica italiana, con l’esecuzione di ‘50 Special’ dei Lunapop, un pezzo che ha fatto cantare e ballare i presenti.

Il coro “The Higher Keys”, una delle formazioni a cappella più storiche e apprezzate della Brown University, è in Italia per un tour che lo porterà a Firenze e Venezia, ma anche grazie alla collaborazione con il coro universitario dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, si esibirà in diverse città italiane. A Cesena, sono stati ospitati dal Conservatorio statale ‘Maderna-Lettimi’ e dal teatro ‘Petrella’ di Longiano, dove si esibiranno sabato sera, mentre giovedì 27 marzo si esibiranno anche con il coro migrante ‘Bandada’ presso l’associazione culturale ‘Barbablù’.

“Siamo entusiasti di ospitare nella nostra città questo coro straordinario – afferma Giorgia Macrelli, Assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Cesena. – È un’opportunità unica per far conoscere un’arte così affascinante e per favorire il dialogo tra realtà musicali locali e internazionali. È stato un piacere vedere gli studenti della scuola media ‘Viale della Resistenza’ aprire le porte della loro scuola a questi giovani talenti provenienti da oltreoceano, e ringraziamo tutti coloro che contribuiscono a rendere possibile questa esperienza.”

Anche Maria Elena Baredi, Assessora alla Scuola e ai servizi per l’infanzia, ha preso parte all’evento, sottolineando l’importanza di eventi culturali che promuovono la coesione sociale e la crescita culturale dei giovani. La musica, infatti, è il linguaggio universale che unisce tutti, superando ogni barriera.

L’esibizione di oggi rappresenta solo l’inizio di una settimana ricca di concerti ed eventi, che promettono di arricchire la scena musicale cesenate, creando un ponte tra culture diverse.