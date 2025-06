Cesena, la scuola dell’infanzia “M. Moretti” di Villarco protagonista del progetto eTwinning “The Journey of Colors” con 688 bambini da 12 Paesi europei

Un viaggio tra arte, colori e culture che ha unito 688 bambini e bambine di 5 e 6 anni, provenienti da 25 scuole di 12 Paesi diversi: è “The Journey of Colors”, il progetto eTwinning che ha trasformato la scuola dell’infanzia “M. Moretti” di Villarco (Cesena) in un vero e proprio atelier internazionale.

Dal mese di ottobre 2024 a maggio 2025, i bambini dell’ultimo anno hanno scoperto 16 artisti – tra grandi maestri come Mondrian, Kandinsky, Picasso, Dalì, Monet, Arcimboldo e pittori locali scelti dai Paesi partner – attraverso un’esperienza didattica coinvolgente che ha utilizzato immagini, musica, racconti, strumenti digitali (come Google Earth) e molteplici materiali espressivi: tempere, creta, fili colorati, tableaux vivants, fino a veri e propri viaggi virtuali tra le strade di Parigi e le campagne d’Oriente.

“Ogni bambino è un artista, e la scuola ha il compito di alimentare questo potenziale”, sottolinea l’Assessora alla Scuola Maria Elena Baredi, che ha evidenziato il valore esperienziale, pedagogico e interculturale del progetto: “Non si tratta solo di esposizioni artistiche, ma di processi educativi profondi che coinvolgono i bambini nei loro linguaggi e nella loro unicità”.

La dirigente scolastica Simonetta Ferrari ha ringraziato la docente referente Cecilia Scala, curatrice dell’intera documentazione digitale del progetto – dai video didattici ai libri digitali, dai memory personalizzati ai giochi interattivi – sottolineando come “le interpretazioni spontanee dei bambini siano state la vera meraviglia dell’intero percorso”.

La mostra, attualmente allestita negli spazi della scuola, sarà prossimamente trasferita nelle sale del Comune di Cesena, per condividere con un pubblico più ampio questo straordinario percorso educativo e creativo.