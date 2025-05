Cesena lancia il “Park & Ride” a Piazzale Aldo Moro: 15 posti auto gratuiti per i pendolari ferroviari

In un passo deciso verso una mobilità più sostenibile, il Comune di Cesena inaugura una nuova fase di trasformazione nell’area della stazione ferroviaria con l’avvio del progetto pilota “Park & Ride” a Piazzale Aldo Moro. Da venerdì 29 maggio, 15 posti auto gratuiti saranno riservati esclusivamente agli utenti del servizio pubblico ferroviario, con l’obiettivo di facilitare l’accesso al treno e diminuire la congestione nella zona circostante.

La sperimentazione si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione che riguarda tutta l’area compresa tra viale Europa e piazzale Karl Marx, dove già sono in corso interventi come il nuovo punto bus e il progetto della futura velostazione. Questi interventi sono parte integrante di una strategia volta a incentivare l’uso del trasporto pubblico e a ridurre il predominio del mezzo privato, ancora dominante nel 83% degli spostamenti giornalieri in uscita dalla città secondo il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).

L’area Vigne, tradizionalmente utilizzata come parcheggio libero, soffre di una forte pressione dovuta ai numerosi pendolari e studenti che occupano i posti auto sottraendo spazio ai residenti e causando problemi di traffico. Il nuovo “Park & Ride” nasce per dare risposta a questa problematica, offrendo una soluzione tecnologica innovativa: grazie a una piattaforma bluetooth sviluppata dal partner Parkunload, la Polizia Locale potrà monitorare in tempo reale l’uso corretto dei posti auto tramite un’applicazione dedicata, intervenendo rapidamente in caso di abusi.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 6 del mattino alle 18:30, per un periodo di sette mesi, con l’intento di alleggerire la pressione sulla zona Vigne e promuovere un modello di mobilità intermodale più efficiente. Parallelamente, è stata estesa la sosta riservata agli abbonati “Job pendolari” in via Piersanti Mattarella e viale Angeloni, ampliando ulteriormente le opportunità di parcheggio dedicate ai lavoratori che utilizzano il trasporto pubblico.

Queste misure testimoniano l’impegno dell’Amministrazione comunale, rappresentata dagli assessori Andrea Bertani (Sostenibilità Ambientale), Christian Castorri (Mobilità) e Giorgia Macrelli (Progetti Europei), nel favorire una mobilità più intelligente, green e inclusiva, in linea con le direttive europee e il piano locale di sviluppo urbano.

L’iniziativa “Park & Ride” rappresenta così una risposta concreta ai problemi di traffico e parcheggio di Cesena, proponendo un modello di città più vivibile e meno dipendente dall’automobile privata.