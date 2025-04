In ottemperanza alla decisione assunta oggi dal Consiglio dei Ministri di proclamare cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, l’Amministrazione comunale e la Presidenza del Consiglio comunale di Cesena, insieme all’Istituto Storico di Forlì-Cesena, comunicano che il concerto previsto per la serata di giovedì 24 aprile al teatro “A. Bonci” è annullato.