Cesena, magia a lume di candela nella Biblioteca Malatestiana: tornano i ‘Notturnali’ martedì 10 giugno

Una delle esperienze culturali più suggestive d’Italia torna ad accendere la notte cesenate: martedì 10 giugno, la Biblioteca Malatestiana aprirà nuovamente le sue porte per i ‘Notturnali’, l’evento che unisce arte, storia e teatro sotto la luce calda e tremolante delle candele. Le visite guidate – in programma alle ore 21:00 e alle 22:00 – trasformeranno l’antica biblioteca in un palcoscenico senza tempo, avvolto da un’atmosfera magica e coinvolgente.

Organizzati dalla DMC dei Percorsi del Savio, i Notturnali offrono un viaggio unico nel cuore di uno dei patrimoni culturali più preziosi al mondo: la Biblioteca Malatestiana, prima biblioteca civica d’Europa e dal 2005 inserita nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Un luogo che, ancora oggi, conserva intatti arredi, manoscritti e ambienti risalenti al Quattrocento, oggi resi ancor più affascinanti da una scenografia luminosa d’altri tempi.

A guidare i partecipanti in questo percorso speciale sarà Domenico Malatesta Novello in persona – o meglio, la sua reinterpretazione teatrale – a cura dell’attore Paolo Summaria. Con ironia, sorprese narrative e “equivoci temporali”, il protagonista condurrà il pubblico in una narrazione storica vivace ed emozionante, capace di intrecciare realtà e immaginazione in un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Per partecipare è necessaria la prenotazione online tramite il link dedicato: bit.ly/notturnaliprenotazione. I posti sono limitati e l’evento, da anni, richiama appassionati da tutta Italia, attratti dalla possibilità di vivere la Biblioteca Malatestiana in un modo del tutto inedito.

In occasione dell’appuntamento del 10 giugno, la DMC Percorsi del Savio ha ideato anche un pacchetto speciale per chi desidera prolungare il proprio soggiorno a Cesena. L’offerta “Due giorni a lume di candela” include il pernottamento in hotel 3 stelle con colazione, l’ingresso ai Notturnali e una cena degustazione tipica per vivere appieno l’atmosfera del centro storico cesenate. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio Turistico IAT Cesena allo 0547 356327, attivo dal martedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, e la domenica dalle 9:00 alle 15:00.

Un’occasione imperdibile per scoprire – o riscoprire – la bellezza senza tempo della Biblioteca Malatestiana, in un contesto evocativo che unisce storia, arte e racconto sotto la luce discreta delle candele.