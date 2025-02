Cesena. Marino Moretti e Renato Serra ‘insieme’ in Biblioteca Malatestiana

Appuntamento per venerdì 28 febbraio, alle ore 17:00, alla presenza dei sindaci di Cesena e Cesenatico

La Biblioteca Malatestiana di Cesena e Casa Moretti di Cesenatico uniscono le forze nell’ambito delle celebrazioni programmate a 140 anni dalla nascita di Marino Moretti e a 110 dalla morte di Renato Serra. A questo proposito, venerdì 28 febbraio, alle ore 17:00, nell’Aula Magna della Malatestiana si terrà la presentazione del volume ‘Renato Serra. Esame di coscienza di un letterato’ (Edizioni d’arte Giampiero Guerri). Al centro dell’evento ci saranno le due massime figure letterarie della Romagna, oltre che la storica amicizia che unisce Cesena a Cesenatico.

Dopo i saluti dei sindaci di Cesena, Enzo Lattuca, e di Cesenatico, Matteo Gozzoli, del Presidente di Orogel Bruno Piraccini, interverranno Renzo Cremante (Tra Renato Serra e Marino Moretti), Marino Biondi (Sull’Esame di Serra 1915-2025) e Giampiero Guerri (Come nasce un libro d’artista), coordinati dal Direttore scientifico della Biblioteca Malatestiana, Paolo Zanfini.

Gli speciali anniversari sono stati onorati dal Comune di Cesenatico grazie al sostegno fondamentale della Fondazione Fruttadoro Orogel, che ha commissionato all’artista Giampiero Guerri una speciale edizione in dieci esemplari dell’‘Esame di coscienza di un letterato’ di Renato Serra per il Premio biennale per la filologia, la storia e la critica nell’ambito della Letteratura Italiana organizzato da Casa Moretti, giunto quest’anno alla XVII edizione.

L’opera è stata realizzata per essere consegnata come “premio speciale alla carriera” alle personalità che si sono distinte nel campo degli studi d’italianistica; un prestigioso riconoscimento che nelle edizioni del premio già trascorse è stato assegnato a maestri riconosciuti come Domenico De Robertis, Cesare Segre, Pier Vincenzo Mengaldo, Ezio Raimondi, Luigi Blasucci, Fausto Curi, Gilberto Lonardi.

Il compito di individuare il premio alla carriera di questa XVII edizione del Premio Moretti sarà della Giuria composta quest’anno da Gian Luigi Beccaria (Presidente), Roberta Cella, Franco Contorbia, Renzo Cremante, Giulio Ferroni, Paola Italia.

La preziosa collaborazione tra Casa Moretti e Orogel si è avvalsa dell’elegante creatività di Giampiero Guerri, incisore e stampatore, toscano d’origine e cesenate d’adozione, uno dei massimi artisti nel campo della grafica d’arte. Dalla sua officina a San Vittore, infatti, dove da sempre campeggia un grande e ottocentesco torchio a braccia, sono uscite importanti edizioni d’arte e, più di recente, una collana di poesia, dal titolo «Orme leggere», che comprende una serie impeccabile di libri d’artista, in tirature limitate rigorosamente stampate a mano, dove arte e poesia diventano un unicum secondo la migliore tradizione in questo esclusivo campo editoriale.

L’‘Esame di coscienza di un letterato’ è uno dei testi dei testi più significativi di riflessione sulla guerra, scritto da Renato Serra nel 1915, in pieno conflitto mondiale, pochi giorni prima di rimanere ucciso in combattimento sul monte Podgora in Friuli a soli 31 anni. Nell’‘Esame’ egli dà sfogo a un sentimento di profonda frustrazione, reclamando per sé e per tutti il diritto di fare della letteratura, malgrado la guerra. L’opera infatti inizia come una domanda sulla guerra, nel cuore di una polemica che divideva allora interventisti dalle varie sfaccettature e neutralisti, ma rapidamente diventa un discorso, aperto, problematico, sul senso del prendere parte, sulla coscienza morale e la vita; e infine sulla vita stessa. Come un racconto sulla necessità e il dolore, e il rischio, di essere contemporanei.

Cesena, 20 febbraio 2025