Cesena. Marzo delle donne 2025, l’Assessora Giorgia Macrelli incontra le studentesse che hanno realizzato il manifesto della rassegna “Indispensabile aprire spazi di parola sulla parità di genere e diritti di tutte a scuola”

In occasione dell’ultimo evento del ‘Marzo delle donne’ 2025, la rassegna proposta al territorio dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni aderenti al Forum sui Generis in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, celebrata l’8 marzo, l’Assessora alle Politiche giovanili e ai Diritti delle differenze Giorgia Macrelli esprime un sentito ringraziamento alle studentesse del Liceo classico ‘Monti’ che hanno realizzato il manifesto promozionale.

Il manifesto della rassegna è stato realizzato a partire dal disegno di Adele Amadori, Marlene Brigliadori, Anna Placuzzi, Caterina Roncucci e Isabella Zammarchi della classe 1°AS del liceo classico ‘Vincenzo Monti’ che in questi giorni hanno incontrato l’Assessora raccontandone l’ideazione e aprendo un dibattito sul tema della parità di genere a scuola, a casa e sul lavoro, e approfondendo le attività svolte dal Centro donna e Centro Antiviolenza del Comune di Cesena.

“È per me un onore – commenta l’Assessora – aver potuto collaborare con le tantissime associazioni impegnate sul nostro territorio accogliendo inoltre le proposte delle studentesse che hanno risposto al contest lanciato nel mese di febbraio per la realizzazione del manifesto dell’edizione 2025 del ‘Marzo delle donne’. Condividere lo spazio con le nuove generazioni e fare in modo che possano esprimere il loro sentire su questi temi è indispensabile per sradicare gli stereotipi di genere che alimentano la cultura patriarcale in cui viviamo. Coinvolgerle e renderle parte attiva di ogni discussione è dare loro il protagonismo che meritano, non nel futuro, ma nel presente. La scuola è fondamentale in questo: le ragazze si sono confrontate in classe a partire dal contest. Fondamentale è stato l’affiancamento della professoressa Ceccaroni che ha costruito un percorso di riflessione condivisa. Dobbiamo poter costruire insieme percorsi di educazione affettiva continuativi a tutti i livelli”.

Il manifesto realizzato dalle studentesse è stato diffuso in città e sui canali social e istituzionali del Comune di Cesena per promuovere il calendario delle iniziative proposte nell’ambito del ‘Marzo delle Donne’. È frutto di un lavoro che rispecchia non solo la creatività e la sensibilità delle giovani, ma anche l’impegno dell’Amministrazione comunale nel garantire un’educazione inclusiva e partecipativa, incentrata sulla difesa dei diritti e sul contrasto alle disuguaglianze di genere. “Ringrazio inoltre – prosegue l’Assessora – tutte le studentesse che hanno risposto al nostro appello condividendo proposte grafiche molto forti che hanno pienamente colto il senso di questa rassegna”.

Cesena, 29 marzo 2025

L’Ufficio Stampa

Alessandro Notarnicola