Cesena. Messa in sicurezza del territorio, aggiudicati i lavori relativi alla ricostruzione dei ponti sul Rio Granarolo e alla manutenzione della rete idrica del centro abitato di Bulgarnò

I cantieri saranno avviati entro il mese di giugno

Esattamente a un mese dall’approvazione del progetto, la Stazione Unica Appaltante (SUA) dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ha aggiudicato, tramite procedura di gara, alla ditta impresa Mattei lavori edili e stradali srl con sede legale a Verucchio i lavori relativi alla realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza idraulica e statica dei ponti sul Rio Granarolo dell’importo complessivo di 1.500.000,00 euro.

Sempre nella mattinata di oggi, restando sul fronte della manutenzione straordinaria del territorio, la SUA ha aggiudicato alla ditta I.G.T. impresa Generali Torri Srl di Montecastello di Mercato Saraceno, il lavori riguardanti la messa in sicurezza della rete idraulica della frazione di Bulgarnò, di 1.200.000 euro. Si tratta di due opere finanziate dall’ordinanza commissariale 35 del 25 settembre 2024.

“La messa in sicurezza idrogeologica del territorio e la manutenzione straordinaria della rete fognaria – commentano il Sindaco Enzo Lattuca e l’Assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – sono due priorità assolute, su cui interveniamo con opere che interessano diverse zone del territorio comunale. In entrambi i casi, si tratta di interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi alluvionali finanziati con Ordinanza del Commissario e connessi alle misure del PNRR. Questo significa che, nel pieno rispetto delle tempistiche nazionali e con l’impegno costante dei nostri uffici, daremo avvio ai cantieri entro il mese di giugno, con l’obiettivo di concludere i lavori entro un anno. Come già ribadito, siamo disponibili a presentare i progetti ai quartieri coinvolti: riteniamo infatti fondamentale costruire una consapevolezza collettiva sui lavori in corso, non solo in risposta agli eventi estremi del maggio 2023, ma anche in relazione a tutte le opere finalizzate alla sicurezza del territorio, dalle frazioni ai centri abitati”.

Lavori ponti sul Rio Granarolo

Il Rio Granarolo è uno scolo consorziale che si sviluppa nel territorio pianeggiante dei Comuni Cesena (quartiere Cervese Nord) e di Cervia per arrivare a sfociare nel canale allacciamento nel Comune di Cervia. Parte dalla via Calcinaro, corre poi a margine del depuratore comunale, dal quale raccoglie le acque di scarico, attraversa l’Autostrada A14 e si sviluppa attraverso le frazioni di San Giorgio e Ponte Cucco, fino ad arrivare al confine comunale posto su via Del Confine. Dei ponti che seguono il Rio, quello sulla via Montaletto, che presentava le maggiori criticità a livello idraulico, a causa della ridotta sezione dello stesso, è stato ricostruito dall’Amministrazione comunale di Cesena nel corso del 2017. I lavori prevedono la demolizione delle strutture esistenti (costruite perlopiù in mattoni) e la realizzazione di nuove opere in cemento armato, di dimensioni maggiori, come indicato dai recenti calcoli idraulici. In particolare, in via San Giorgio sarà realizzata una struttura di 4 metri di larghezza per 2,5 metri di altezza; in via Mariana e via Calabria saranno costruiti manufatti di 5 metri di larghezza per 2,5 di altezza; mentre in via Melona la nuova struttura avrà dimensioni pari a 5 metri per 2,8. A completamento dell’intervento, è prevista anche la riprofilatura degli argini, a monte e a valle dei nuovi tombinamenti, mediante l’impiego di massi ciclopici cementati.

Rete fognaria centro abitato Bulgarnò

Benché non sia stato interessato da allagamenti nel corso del maggio 2023 , nel centro abitato di Bulgarnò si procederà con la ricostruzione e relativa modifica della rete dei canali di scolo (fossi) di raccolta delle acque meteoriche a servizio del centro abitato e delle aree limitrofe. Le soluzioni proposte mirano a ridurre la quantità d’acqua che entra nella rete fognaria, così da non sovraccaricarla (anche per quanto riguarda i materiali solidi trasportati) e, in secondo luogo, a potenziare la rete stessa. Il centro abitato di Bulgarnò si trova tra le vie Capannaguzzo e Bulgarnò II, entrambe dotate di dorsali di fognatura mista, le quali si incrociano al centro del paese; da tale incrocio, poi, un’unica dorsale fognaria principale immette le proprie acque in testata dello scolo consorziale a cielo aperto Branchise (lungo quasi 1,50 chilometri), che confluisce nello scolo consorziale Rigoncello in sinistra idraulica. A seguito delle video-ispezioni e dei sopralluoghi effettuati si è ricostruito dettagliatamente il tracciato del sistema fognario presente nel centro abitato osservando che il sistema è misto e presenta vari cambi di diametro/sagoma/materiale, che sono da attribuire, con molta probabilità, ad una crescente urbanizzazione avvenuta in passato in maniera poco armonica, in relazione all’assetto fognario, spesso legato ad interventi privati ‘per pezzi’ sui fossette laterali stradali.

Sono dunque due gli interventi principali: il primo servirà a ridurre la quantità di acqua piovana che entra nella rete fognaria di via Capannaguzzo. Per farlo, si devieranno le acque piovane provenienti dall’area agricola a monte del centro abitato di Bulgarnò, che si trova a sud di Via Capannaguzzo. Similmente a questo primo intervento, anche l’intervento 2 prevede la riduzione della sollecitazione idrologica in ingresso alla dorsale fognaria di via Bulgarnò II attraverso la deviazione delle acque meteoriche.

Comune di Cesena, 9 giugno 2025