Cesena, minorenne algerino estrae un coltello dopo essere stato respinto da un locale: denunciato, scatta il daspo urbano

Una serata nella zona della movida cesenate si è trasformata in un momento di tensione e pericolo, quando un minorenne ha reagito con violenza al rifiuto di accesso a un locale notturno. In evidente stato di alterazione, il giovane ha dapprima inveito contro gli addetti alla sicurezza, per poi estrarre un coltello davanti all’ingresso.

L’episodio è avvenuto nello scorso week-end, nel cuore della vita notturna cittadina. L’intervento immediato della Polizia di Stato ha evitato il peggio: il ragazzo, di origine algerina, è stato fermato e denunciato per minaccia a pubblico ufficiale e porto abusivo d’arma. Nei suoi confronti è stato inoltre emesso un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, che resterà in vigore per tre anni.

La vicenda si inserisce in un contesto sempre più preoccupante, segnato dalla presenza di adolescenti alterati da alcol o sostanze, spesso armati e potenzialmente pericolosi anche nei quartieri centrali. Di fronte a questa escalation, il questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, conferma l’indirizzo di massima severità: nessuna tolleranza per chi minaccia l’ordine pubblico.

L’attenzione resta alta anche per le prossime serate, visto che la città è meta di un costante afflusso di giovani e turisti nei luoghi della movida. Le forze dell’ordine promettono controlli serrati per garantire la sicurezza.