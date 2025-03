Cesena, mobilità sicura e spazi protetti. Sicurezza scolastica, si avvia la terza strada scolastica

In risposta alle esigenze di sicurezza per gli studenti, prende avvio oggi la terza strada scolastica della città di Cesena, all’ingresso principale del polo scolastico di Villarco, nel quartiere Oltresavio. Questa iniziativa, che rientra tra le misure per garantire un tragitto sicuro casa-scuola, segue il successo delle strade scolastiche già attivate in via Zoli (vicino alla scuola primaria “Rita Levi Montalcini”) e in via Todi e in un tratto di via Spoleto (di fronte alla scuola primaria “G. Pascoli” di San Vittore”).

Il nuovo progetto è stato avviato a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti del quartiere riguardo alla notevole presenza di veicoli durante gli orari di ingresso e uscita da scuola. L’Amministrazione comunale ha così deciso di creare un’area protetta per garantire la sicurezza degli studenti, con la chiusura al traffico del parcheggio antistante l’ingresso scolastico durante gli orari di maggiore afflusso (dalle 07:50 alle 08:20 e dalle 12:50 alle 13:20) in tutte le giornate di apertura dei servizi scolastici.

Inoltre, saranno vietati i movimenti delle automobili già parcheggiate durante questi orari di chiusura, e la fermata del trasporto pubblico scolastico verrà spostata in via Certaldo.

Maria Elena Baredi, Assessore alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia, e Andrea Bertani, Assessore alla Sostenibilità ambientale, commentano: “L’obiettivo principale di questa iniziativa è garantire un ambiente sicuro per le bambine e i bambini. Limitiamo l’accesso ai veicoli, eccetto quelli con pass disabili e i mezzi di soccorso, creando uno spazio libero per tutti: studenti, insegnanti, genitori e operatori scolastici.”

Il progetto è stato sviluppato attraverso un percorso partecipativo che ha coinvolto il Quartiere Oltresavio, i dirigenti scolastici Simonetta Ferrario e Donato Tinelli, insegnanti, famiglie e residenti. “Questa fase di sperimentazione è fondamentale per coinvolgere le famiglie nella riflessione sul concetto di spazio pubblico da vivere collettivamente”, proseguono gli Assessori.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di mobilità sicura e sostenibile nelle scuole cittadine, che include le linee piedibus, aumentate e potenziate dal Quartiere Oltresavio con il supporto dell’Associazione ‘Dante Alighieri’, e le lezioni di sicurezza stradale tenute da insegnanti e agenti della Polizia Locale.

Inoltre, questa misura contribuisce alla riduzione dei gas di scarico delle automobili, proteggendo i bambini dai danni derivanti dal contatto ravvicinato con i veicoli in movimento.