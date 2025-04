Cesena, modifiche alla viabilità il 21 aprile per la gara podistica “Nico Run 2025”: ecco le strade interessate

In occasione della gara podistica competitiva “Nico Run 2025”, in programma per lunedì 21 aprile, il Comune di Cesena ha disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione per garantire la sicurezza di atleti e cittadini. La manifestazione, organizzata dall’associazione “Domani Arriva Sempre”, coinvolgerà circa 200 partecipanti e si snoderà su un percorso di 10 km con partenza e arrivo al parco dell’Ippodromo, attraversando strade urbane e l’argine del fiume Savio.

Le modifiche alla circolazione

Per consentire il regolare svolgimento dell’evento, sarà attivata una sospensione temporanea del traffico in entrambi i sensi di marcia lungo i tratti di strada interessati dal passaggio dei concorrenti, per un periodo massimo di 15 minuti per ciascun punto del percorso, nella fascia oraria compresa tra le 9:15 e le 12:30.

Il divieto di circolazione riguarda:

Tutti i veicoli non al seguito della gara;

Immissione di mezzi su strade percorse dai concorrenti;

Attraversamento delle vie interessate, sia da parte di veicoli che di pedoni.

Sono previste deviazioni del traffico su percorsi alternativi, opportunamente segnalati, e un presidio lungo il tracciato da parte degli organi di polizia e del personale organizzativo.

Casi di emergenza e accessi speciali

Durante la sospensione del traffico:

Residenti e attività presenti lungo il percorso potranno transitare solo in casi di comprovata necessità o urgenza , scortati in sicurezza nel medesimo senso di marcia dei podisti;

Resta sempre garantito il passaggio ai mezzi di soccorso, polizia e antincendio.

Obblighi per l’organizzazione

Gli organizzatori dovranno:

Effettuare una ricognizione preliminare del percorso ;

Garantire la presenza di personale di sorveglianza e segnaletica adeguata;

Prevenire danni al patrimonio urbano e ambientale;

Ripristinare eventuali danni causati e bonificare le strade da rifiuti o residui.

Eventuali inosservanze o rischi per la sicurezza pubblica potranno comportare la sospensione immediata della manifestazione da parte delle autorità competenti.

Il Comune invita la cittadinanza a prendere visione dei dettagli e a collaborare nel rispetto delle disposizioni per garantire lo svolgimento ordinato dell’evento. Per ulteriori informazioni, sono consultabili i canali ufficiali dell’Amministrazione.