Cesena. Moto in fiamme all’uscita del tunnel della Secante: problemi per il traffico

Lunedì 2 settembre, nel tardo pomeriggio, si è verificato un incidente stradale all’uscita del tunnel della Secante, in direzione di Forlì. Diversi automobilisti hanno segnalato la presenza di una moto avvolta dalle fiamme, che ha preso fuoco subito dopo l’uscita dalla galleria. Il veicolo ha emesso una densa colonna di fumo nero, visibile da lontano, trasformandosi in una vera e propria “palla di fuoco”. Fortunatamente, al momento non risultano feriti a seguito dell’incidente. Le autorità competenti sono intervenute per gestire la situazione e ripristinare la sicurezza della circolazione.