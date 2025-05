Cesena, “Musica Senza Barriere”: torna la rassegna estiva de Il Cigno con i giovani dell’Orchestra Cherubini

È stata inaugurata oggi, venerdì 23 maggio, alla Casa Residenza Anziani Violante Malatesta di Cesena, la nuova edizione della rassegna “Musica Senza Barriere”, promossa dalla Cooperativa Sociale Il Cigno. Un progetto culturale e sociale che porta la grande musica classica all’interno delle strutture residenziali per anziani, offrendo momenti di intrattenimento, benessere e socialità agli ospiti e ai loro familiari.

Ad aprire il programma estivo, un concerto per violino e viola eseguito dai giovani talenti dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, fondata e diretta dal Maestro Riccardo Muti. In programma, brani di Antonín Dvo?ák, Alexander Borodin e Arcangelo Corelli, che hanno risuonato nelle sale della struttura coinvolgendo il pubblico in una mattinata intensa e ricca di emozioni.

Presenti all’evento, oltre agli ospiti e agli operatori della struttura, anche l’Assessora ai Servizi per le Persone e le Famiglie di Cesena, Carmelina Labbruzzo, che ha sottolineato il valore inclusivo e relazionale di queste iniziative.

“Siamo molto contenti – ha dichiarato Simone Scranni, Direttore Tecnico de Il Cigno – di poter riproporre questi concerti nelle nostre Case Residenze Anziani. La musica è uno strumento potente, capace non solo di intrattenere, ma anche di stimolare relazioni, ricordi e emozioni. È un’opportunità per favorire l’inclusione sociale, soprattutto nei contesti di maggiore fragilità”.

“Musica Senza Barriere” si conferma così una rassegna di grande impatto umano e culturale, capace di valorizzare la dignità e la vita quotidiana degli anziani, portando bellezza e partecipazione dove più servono.