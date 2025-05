Cesena, nasce il primo Giardino Alzheimer: progetto educativo avviato nelle scuole

Un’oasi di verde e consapevolezza nascerà nel cuore della città: Cesena avrà il suo primo Giardino Alzheimer, uno spazio pensato non solo per la terapia, ma anche per la relazione e l’inclusione intergenerazionale. Il progetto, promosso dalla Fondazione Maratona Alzheimer, prenderà forma nell’area dei Giardini Pubblici affacciati su Corso Garibaldi.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Cesena e dall’Unione dei Comuni Valle del Savio, ha preso ufficialmente avvio con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa siglato nell’aprile 2024. A un anno esatto, il progetto entra nel vivo anche sul fronte educativo, coinvolgendo attivamente le scuole cittadine.

In questi giorni, infatti, due laboratori didattici sono stati attivati nelle scuole dell’infanzia Fiorita e Mulini, oltre che alla scuola primaria Carducci. Da un lato, un laboratorio sensoriale ha guidato i più piccoli nella creazione del proprio “giardino in barattolo”, per stimolare empatia e connessione con la natura; dall’altro, un percorso di scrittura creativa ha dato voce alle emozioni dei bambini partendo dall’osservazione dell’opera Tra i fiori del giardino di Silvestro Lega.

L’obiettivo è spiegare, attraverso linguaggi accessibili, che cos’è l’Alzheimer e come cambia le persone, aiutando gli studenti a comprendere e a relazionarsi con chi vive una condizione di fragilità.

Secondo l’Assessora alla Scuola e ai Servizi Educativi dell’Infanzia, Maria Elena Baredi, è fondamentale che la scuola diventi parte attiva in progetti sociali di tale rilevanza. L’informazione e la sensibilizzazione, avviate fin dall’infanzia, sono strumenti essenziali per costruire una società capace di prendersi cura delle proprie vulnerabilità.

Anche la coordinatrice della Fondazione Maratona Alzheimer, Giorgia Battelli, ha sottolineato l’importanza di trasmettere ai bambini un messaggio di accoglienza e comprensione: la fragilità non è un limite, ma un’occasione di incontro e crescita.

Il futuro Giardino Alzheimer di Cesena sarà dunque molto più di uno spazio verde. Sarà un luogo della memoria condivisa, di cura collettiva e dialogo tra generazioni. Un esempio concreto di come la città possa diventare comunità.