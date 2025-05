Cesena. Nascondeva nella sua auto un vero e proprio ‘kit della violenza’, 53enne residente a Cesenatico fermato dalla Polizia Locale

Nel corso di un servizio congiunto di presidio del territorio, svolto mercoledì 14 maggio dalla Polizia Locale dei corpi di Cesena e dell’Unione Rubicone e Mare, è stato predisposto un posto di controllo rinforzato lungo la via Emilia, all’altezza di Diegaro, nelle ore serali.

Nel corso dell’attività, gli agenti hanno fermato un pick-up nero condotto da un uomo di 53 anni, residente a Cesenatico. Il sospetto è nato dalla vista di una mazza da baseball posizionata in modo ben visibile all’interno dell’abitacolo del veicolo. Sulla base di questo primo elemento, è stata eseguita una perquisizione personale e del mezzo, che ha portato alla scoperta di un’ingente quantità di armi, sia proprie che improprie, occultate addosso al conducente e in diversi punti dell’abitacolo.

Tutti gli oggetti, tra cui mazze, bastoni, catene, tirapugni, spranghe e altri strumenti atti a offendere, sono stati immediatamente sequestrati. Il sequestro è stato convalidato dalla Procura della Repubblica competente, presso la quale l’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi.

Il materiale rinvenuto, un vero e proprio ‘kit della violenza’ tristemente noto per essere utilizzato in contesti di scontri e aggressioni, richiama recenti episodi di cronaca che hanno scosso il paese.

“Questi interventi – commenta l’Assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini – dimostrano quanto sia fondamentale il presidio del territorio per garantire sicurezza e contrastare fenomeni di violenza diffusa prevenendo reati gravi. L’attenzione è sempre alta su tutto il territorio comunale. Inoltre, come già avvenuto in altri contesti di presidio, monitoraggio e controllo, fondamentale è la collaborazione tra i corpi di Polizia del nostro territorio”.

Comune di Cesena, 21 maggio 2025