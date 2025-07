Cesena, non ce l’ha fatta il 16enne ferito nell’incidente al “raduno illegale” di scooter a Longiano

Non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate nello schianto di sabato notte il ragazzo di 16 anni coinvolto in un incidente a Longiano durante un raduno illegale di scooter. Il giovane, originario di Cesenatico, è deceduto ieri – martedì 22 luglio – all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverato in condizioni critiche da tre giorni.

Il sinistro era avvenuto nella notte tra sabato 19 e domenica 20 luglio, in un’area del Cesenate dove si era radunato un folto gruppo di adolescenti per quella che le forze dell’ordine ipotizzano essere stata una corsa clandestina. Il 16enne era in sella al proprio scooter, intento in un’impennata accanto a un coetaneo di 15 anni, quando entrambi si sono scontrati con una Bmw. L’amico ha riportato ferite meno gravi e resta sotto osservazione, ma in condizioni stabili.

I carabinieri stanno portando avanti le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I primi riscontri raccolti sul posto parlano di decine di giovani presenti, forse anche spettatori abituali di questi pericolosi raduni notturni.

Al momento, l’attenzione investigativa si concentra su eventuali responsabilità organizzative e sul ruolo avuto da chi ha partecipato all’incontro. Non si esclude che alcuni video possano essere stati registrati durante la serata, materiale che potrebbe rivelarsi decisivo per le indagini.

La morte del ragazzo ha scosso profondamente Cesenatico, dove viveva con la famiglia. Una comunità che oggi, mercoledì 23 luglio, si stringe nel dolore e nel silenzio, mentre prende corpo la tragica realtà: un gioco azzardato, una sfida incosciente tra adolescenti, è costato la vita a un sedicenne.

Articoli collegati: