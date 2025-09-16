Cronaca. Cesena, notte di paura a San Mauro Pascoli: quattro persone ricoverate dopo l’incendio dell’abitazione

È stata una notte drammatica quella vissuta a San Mauro Pascoli, alle porte di Cesena, quando un violento incendio ha devastato un’abitazione costringendo quattro persone al ricovero in ospedale. Le fiamme, divampate all’improvviso, hanno trasformato la casa in una trappola, generando momenti di puro panico tra i residenti e i soccorritori accorsi sul posto.

L’allarme è scattato quando dal fabbricato si è levata una colonna di fumo visibile da decine di metri di distanza. Gli abitanti, sorpresi in piena notte, hanno tentato di salvarsi come potevano, mentre i vicini allertavano immediatamente il 118 e i Vigili del Fuoco. Sono stati proprio loro, arrivati in forze, a domare le fiamme e a trarre in salvo i presenti.

Nel rogo quattro persone hanno riportato conseguenze tali da richiedere il trasferimento in pronto soccorso. I feriti sono stati assistiti dal personale sanitario e sottoposti a cure immediate. Fortunatamente non si registrano vittime, ma la paura e i danni restano ingenti.

Le autorità competenti, insieme ai tecnici dei Vigili del Fuoco, hanno avviato gli accertamenti per stabilire le origini dell’incendio. Non si esclude alcuna ipotesi: dai guasti elettrici a possibili altre cause che solo le perizie potranno chiarire.

La comunità di San Mauro Pascoli si è stretta attorno agli sfollati, sconvolta da un episodio che evidenzia ancora una volta quanto in pochi minuti la quotidianità possa trasformarsi in emergenza. Oggi le verifiche proseguono, mentre per i residenti resta un’unica certezza: quella notte resterà incisa nella memoria come un brivido difficile da dimenticare.