Cesena, nuova seduta del Consiglio comunale martedì 29 aprile: tra i temi PUG, regolamento edilizio e rendiconto 2024

Martedì 29 aprile, alle ore 13:00, torna a riunirsi il Consiglio comunale di Cesena per la terza seduta del mese, con un ordine del giorno ricco di punti rilevanti per l’amministrazione cittadina. Come di consueto, i lavori saranno trasmessi in diretta sul portale cesena.consiglicloud.it, permettendo ai cittadini di seguire in tempo reale il dibattito istituzionale.

La seduta si aprirà con un’interpellanza presentata dal consigliere del Partito Democratico Enrico Rossi, incentrata sulla pista ciclopedonale di Borgo delle Rose, un’infrastruttura attesa da tempo e oggetto di attenzione da parte del territorio.

A partire dalle 14:00, il Consiglio affronterà diverse delibere, a cominciare dall’approvazione di un atto ricognitivo che conferma gli elaborati e le norme vigenti del Piano Urbanistico Generale (PUG), come previsto dalle recenti modifiche normative regionali. Tra gli altri punti, è in programma l’aggiornamento del Regolamento edilizio, il riconoscimento di un debito fuori bilancio legato all’emergenza alluvione del 16 maggio 2023, e l’accorpamento al demanio stradale di terreni utilizzati da oltre vent’anni ad uso pubblico.

Spazio anche a questioni societarie e intercomunali con la discussione sulla modifica allo statuto di Hera Spa e l’aggiornamento della convenzione per la gestione associata delle funzioni di Segretario generale tra la Provincia di Forlì-Cesena, il Comune di Cesena e quello di Montiano.

Infine, sono all’ordine del giorno due mozioni: la prima, presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, propone l’intitolazione di un giardino a Sergio Ramelli; la seconda, firmata dal consigliere Damiano Censi (Fondamenta – Alleanza Verdi e Sinistra), richiama l’attenzione su una visione europea fondata sulla pace.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di confronto democratico su tematiche urbanistiche, amministrative e di attualità, confermando la centralità del Consiglio comunale nel governo della città.