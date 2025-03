Cesena. Nuovo corso di cucina senza glutine organizzato dall’Associazione italiana celiachia. Appuntamento a domenica 6 aprile alle ore 10:00 e alle ore 14:30

Domenica 6 aprile nella sede di ‘ICook Taste&Share’ si terrà il corso di cucina naturalmente privo di glutine organizzato dai volontari dell’Associazione Italiana Celiachia Emilia Romagna, sede di Cesena, e impartito dalla popolare food bloggerMonica Bellin.

Grazie alla sua grande passione per le tradizioni e per la dedizione alla cucina genuina e naturale, con il tempo Monica è riuscita a trasformare la celiachia in una preziosa opportunità, mettendosi in gioco e dando vita a tante nuove e squisite ricette riportate anche sui libri e ricettari da lei scritti. In questo corso di cucina si potrà apprendere come utilizzare le farine naturalmente prive di glutine per realizzare le basi di un delizioso brunch tutto gluten free, spaziando dal salato al dolce, quindi dalla preparazione di focacce e panzerotti, alla pasta frolla e ai muffin dolci.

Il corso è rivolto ai soli partecipanti adulti e si terrà presso la sede ‘Icook Taste&Share’, in via Lucchi 285 (ingresso adiacente al Centro commerciale Montefiore). Considerata la grande richiesta e le postazioni limitate, il corso verrà riproposto su due turni a scelta per dare occasione a più partecipanti di poter usufruire di questa preziosa occasione.

Il primo turno si terrà domenica 6 aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00, mentre il secondo turno verrà riproposto lo stesso giorno, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 . È possibile effettuare la prenotazione per il turno desiderato inviando un messaggio su WhatsApp a Monica (329/723 2788) per il 1° turno che si svolgerà in mattinata, oppure Virginia (339/769 3084) per il 2° turno pomeridiano. La quota di iscrizione è di 40 euro.

Il corso, patrocinato dal Comune, sarà sponsorizzato da Molino Rossetto, azienda italiana sostenibile specializzata nella produzione di farine, lieviti e preparati gluten free.

Cesena, 29 marzo 2025

L’Ufficio Stampa

Alessandro Notarnicola