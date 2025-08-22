Cesena, operaio schiacciato tra muletto e camion: salvo per miracolo

Una manciata di centimetri e una straordinaria dose di fortuna hanno evitato la tragedia. Ieri mattina, giovedì 21 agosto, un 41enne cesenate è rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro all’interno dello stabilimento logistico Tecnolog, in via delle Albicocche. Nonostante la dinamica impressionante, l’uomo è stato dimesso poche ore dopo, con ferite meno gravi del previsto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.15. L’operaio, dipendente di una cooperativa che si occupa di movimentazione merci, stava effettuando operazioni di carico e scarico con un muletto sollevatore. Durante la manovra, il mezzo si è ribaltato schiacciandolo contro la pedana di un camion. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante si sarebbe mosso all’improvviso, provocando l’incidente.

Sul posto sono accorsi immediatamente i colleghi e la proprietà aziendale, che hanno allertato il 118. Le prime manovre di soccorso si sono rivelate complicate: per liberare l’uomo intrappolato è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno operato in condizioni difficili per evitare ulteriori rischi.

La moglie del 41enne, giunta sul luogo poco dopo, ha espresso tutta la sua rabbia e preoccupazione, sottolineando come episodi simili non sarebbero isolati e invocando maggiori misure di sicurezza, soprattutto cartelli di avviso per gli autotrasportatori.

Trasportato in codice rosso al Bufalini di Cesena con sospetto trauma toraco-addominale, l’operaio è stato sottoposto a numerosi esami. Il verdetto dei medici è stato sorprendente: nessuna lesione interna grave. Intorno alle 19, il 41enne è stato dimesso e potrà proseguire la convalescenza a casa.

Un esito insperato per un incidente che, per dinamica, avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche.