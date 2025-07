Cesena, operazione dei Carabinieri: due arresti e tre denunce tra furti, incendi, stalking e droga

Un’operazione ad ampio raggio condotta nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Cesena ha portato all’arresto di due persone e alla denuncia di altre tre. Il servizio straordinario di controllo del territorio è stato pianificato per contrastare i reati contro il patrimonio ed è stato effettuato con il coinvolgimento del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni di Cesena, San Carlo di Cesena e San Piero in Bagno.

Le pattuglie hanno operato in prevalenza nelle ore serali e notturne, concentrandosi sul centro cittadino e sulle principali arterie stradali del comprensorio, con l’obiettivo di prevenire comportamenti illeciti e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Due arresti tra droga, evasione e stalking

Durante i controlli è stata fermata una donna che si era allontanata dagli arresti domiciliari a cui era sottoposta. Oltre alla violazione della misura restrittiva, la donna è risultata in possesso di una piccola quantità di cocaina, dichiarata per uso personale. La sostanza è stata sequestrata e la segnalazione come assuntrice è stata inoltrata alla Prefettura di Forlì-Cesena.

Un secondo arresto ha riguardato un uomo già sottoposto al divieto di avvicinamento per atti persecutori. A seguito delle reiterate violazioni di questa misura, la Procura di Forlì ha richiesto e ottenuto dal Gip l’aggravamento della misura cautelare. L’uomo è stato così ristretto agli arresti domiciliari, da scontare presso l’abitazione di un familiare fuori regione, con l’aggiunta del divieto di dimora a Cesena.

Tentato furto, incendio e domicilio violato: tre persone denunciate

Nella stessa operazione, tre soggetti sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Forlì. Il primo è un uomo sorpreso all’interno di un’abitazione privata, dove – secondo quanto emerso – stava tentando un furto. Il tempestivo intervento di un vicino, allertato dai rumori, e dei Carabinieri ha impedito il compimento del reato.

Un secondo episodio ha coinvolto una donna accusata di avere appiccato un incendio in casa durante un violento litigio familiare. Le fiamme hanno provocato danni a una parte dell’abitazione, ma la situazione è stata messa rapidamente sotto controllo.

Infine, un giovane in stato di alterazione, presumibilmente dovuta all’assunzione di alcol o droghe, è stato trovato addormentato nel giardino di un’abitazione dopo averne scavalcato la recinzione. Alla richiesta di identificarsi da parte dei militari, ha rifiutato di fornire le proprie generalità, aggravando così la sua posizione con l’accusa di violazione di domicilio e oltraggio.

Un impegno continuo per la sicurezza del territorio

I Carabinieri della Compagnia di Cesena proseguono nelle attività di presidio, rafforzando la loro presenza sul territorio anche nelle ore notturne. L’azione condotta nei giorni scorsi rientra in un piano di vigilanza straordinaria, volto a prevenire reati predatori, atti di violenza domestica e altri comportamenti illeciti, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità e la tranquillità pubblica.