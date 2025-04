Cesena, “orrore” a scuola: armati di machete tendono un agguato a un minorenne. Caccia al “branco” in corso

In una di quelle giornate che sembravano destinate a trascorrere senza intoppi, l’incubo ha fatto irruzione all’interno di un ambiente scolastico, trasformando il pomeriggio in un drammatico scenario di violenza. Intorno alle 18:15, mentre il plesso di via Savio era animato dalla presenza di studenti, tra quelli residenti nel convitto scolastico e quelli impegnati in colloqui e udienze, un gruppo di minori ha messo in atto un’aggressione coordinata contro un 15enne studente dell’istituto tecnico aeronautico.

Il contesto della scuola

Il giovane, che ogni giorno si sposta dal convitto dell’istituto agrario per frequentare le lezioni, si è trovato nel cortile dove solitamente gli allievi si dedicano alla ginnastica e ad attività ricreative. Quel che sembrava un momento di normali attività si è presto trasformato in un incubo: una decina di ragazzi, molti dei quali incappucciati, hanno superato le recinzioni della scuola, facendo precipitare l’evento in un turbinio di terrore e caos.

Lo scoppio dell’aggressione

Il blitz è avvenuto in modo repentino e mirato. Mentre alcuni studenti, presi alla sprovvista, sono riusciti a mettersi in salvo, il 15enne è stato colpito al centro di una violenza brutale. Due aggressori, distinti per la loro ferocia – uno armato di un machete e l’altro di una lama a scatto – si sono scagliati contro di lui. Nel disperato tentativo di difendersi, il giovane ha subito ferite gravi: un violento impatto con il machete ha leso in modo permanente le ultime tre dita della sua mano, mentre un altro colpo, al lato sinistro del volto, è stato così ravvicinato alla giugulare da rischiare esiti fatali.

L’intervento delle forze dell’ordine

L’azione immediata delle autorità ha permesso l’identificazione e l’arresto di uno degli aggressori, mentre le indagini proseguono con l’intento di scoprire l’identità degli altri responsabili. Gli investigatori si stanno concentrando sul ricostruire la dinamica dell’attacco e sul verificare se, dietro l’atto di violenza, potesse celarsi anche un pretesto per una rapina, mascherata da brutalità ingiustificabile.

Riflessioni e l’impatto sulla comunità

L’episodio ha acceso un acceso dibattito sulla sicurezza nelle scuole, evidenziando l’urgenza di implementare ulteriori misure protettive per garantire la tutela non solo degli studenti, ma anche del personale docente e dei genitori. La comunità di Cesena, ancora segnata da questo gesto di violenza, guarda con sgomento agli sviluppi della vicenda, nella speranza che le indagini forniscano presto chiarimenti su come sia potuto accadere.

Così, in una giornata che sembrava scorrere ordinaria, un drammatico episodio ha trasformato l’ambiente scolastico in un luogo di timori e interrogativi, lasciando dietro di sé una scia di dolore e la ferma volontà di non lasciare che simili tragedie si ripetano.