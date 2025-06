Cesena, parte il Piano Caldo 2025 per i senza dimora: attivo il nuovo Centro Servizi a Torre del Moro

Con l’arrivo del caldo estivo e le alte temperature in aumento, il Comune di Cesena si attiva con un piano strutturato di assistenza alle persone senza dimora. Il Settore Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle Savio, in collaborazione con diverse associazioni del Terzo Settore, dà il via al Piano caldo 2025, un insieme coordinato di interventi sociali, sanitari e logistici per proteggere le persone più vulnerabili della città.

Rete di servizi attiva h24

“La rete dei servizi mette al centro la persona garantendo assistenza 24 ore su 24”, dichiara l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo, sottolineando l’importanza di un approccio integrato. Il piano prevede la distribuzione di beni di prima necessità, l’attivazione di dormitori, mense, sportelli di ascolto, docce pubbliche e punti di orientamento.

Informazione capillare e sportelli di supporto

Operatrici e operatori dei servizi sociali, in collaborazione con Arci Ragazzi, Opera Don Dino e Piazza Grande, hanno avviato una campagna informativa su strada con volantini e materiali utili. Tra i servizi segnalati:

Centri di ascolto Caritas

Dormitori e mense

Sportelli per supporto psicologico e orientamento al lavoro

Docce e servizi igienici pubblici

Dormitori e assistenza potenziata

Durante i mesi più critici, luglio e agosto, saranno disponibili:

41 posti letto nelle strutture comunali gestite da Piazza Grande e Arci Ragazzi

12 posti presso il dormitorio del Vescovado, gestito dalla Comunità Papa Giovanni XXIII

4 posti aggiuntivi H24 riservati a persone con problemi di salute, sempre in collaborazione con la Papa Giovanni XXIII

A questi si aggiunge l’importante novità del Centro Servizi di via Guido Rossa, a Torre del Moro, sede dell’Emporio solidale cittadino, la cui inaugurazione è prevista per venerdì 20 giugno 2025. Come evidenziato dall’Assessora Labruzzo, sarà “un laboratorio di Comunità”, uno spazio di riferimento per persone in condizione di marginalità estrema, deprivazione materiale e relazionale.

Unità di strada e numeri in crescita

È inoltre operativo il servizio settimanale di Unità di Strada, che intercetta le persone in difficoltà direttamente sul territorio, valutando i casi più fragili. Chi desidera accedere al servizio può prenotare un colloquio con un’assistente sociale presso lo Spazio Sociale Diurno (via Comandini 7, dalle 14:30 alle 19:00).

I numeri del primo semestre

Da gennaio a maggio 2025, i Servizi sociali di Cesena hanno intercettato 162 persone senza dimora: