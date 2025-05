Cesena. Prevenzione e servizi al cittadino: l’Associazione Romagnola Ricerca Tumori (Arrt) svela i due ecografi di ultima generazione

Migliorare la qualità della vita dei cittadini accrescendo la prevenzione. È questo lo scopo dell’Associazione Romagnola Ricerca Tumori (ARRT) che questa mattina nella sede di via Cavalcavia 288, alla presenza del presidente Nevio Zaccarelli e dell’Assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo, ha presentato al pubblico i due ecografi di ultima generazione acquistati grazie al contributo del 5 per mille, e con il sostegno di alcune realtà d’impresa locali . Alla presentazione inoltre hanno preso parte il Direttore Sanitario Antonio Parrella e il dottor Gilberto Gallone, oltre a una rappresentanza di consiglieri ARRT e di alcuni volontari.

Gli ecografi, dal costo di euro 45.000.00 euro, hanno caratteristiche diverse perché uno è fisso e verrà utilizzato nell’ambulatorio di via Cavalcavia 288, l’altro, portatile, sarà utilizzato per le sedi decentrate di Savignano sul Rubicone, Mercato Saraceno, Sarsina e Bagno di Romagna. Per approfondire le attività svolte nella sede di Cesena: https://www.arrt-cesena.it/ambulatorio/.

Attività principale della ARRT è la prevenzione oncologica, perché è considerata dalla comunità scientifica una delle fasi più importanti per la lotta contro i tumori. All’interno degli ambulatori si effettuano visite senologiche, oncologiche ginecologiche, mappatura dei nevi, ecografia addominale e tessuti molli, di otorinolaringoiatria e consulenza psicologica.

Tutti gli anni ARRT promuove campagne per accertamenti gratuiti a diverse tipologie di tumore: alle donne con età inferiore ai 45 anni visita ed ecografia al seno; mappatura nevi per la ricerca del melanoma; patologie maligne delle cavità nasali, cavo orale, faringe e laringe.

L’associazione si occupa non solo di prevenzione secondaria, ma dedica risorse importanti anche alla prevenzione primaria: corretta alimentazione, sani stili di vita per un ambiente ecocompatibile. Dal 2009 infatti ha investito molto in progetti di educazione alimentare scegliendo come contesto quello scolastico in quanto la scuola, gli insegnanti e gli operatori, adeguatamente formati e motivati, possono avere un ruolo fondamentale nello stimolare e nell’accompagnare gli studenti ad un atteggiamento consapevole e positivo verso il cibo, gli alimenti e la loro salute.

Due sono i progetti ideati e realizzati: “A scuola di vita”, rivolto alla scuola primaria e secondaria di primo grado, e “Draghetto Mangiabene”, dedicato alla scuola dell’infanzia per le bambine e i bambini tra i 4 e i 5 anni. Entrambi sono inseriti nel catalogo “Scuole che promuovono salute” dell’Ausl di Cesena. Nel 2023 ARRT ha pubblicato il libro “Alla ricerca di un’alimentazione sana”. Il nuovo progetto parte dalla volontà di coinvolgere un pubblico più adulto tramite una vera e propria guida al vivere sano mangiando bene e meglio, ma soprattutto ha lo scopo di far crescere la consapevolezza di quanto sia importante conoscere il cibo imparando ad utilizzarlo e a gustarlo.

Nel 2024 ARRT ha firmato una convenzione annuale con “Orogel” di welfare aziendale destinato a tutti i dipendenti (circa 1000) ai quali vengono effettuate visite oncologiche gratuite di primo livello.

Cesena, 5 novembre 2024