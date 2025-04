Cesena protagonista al Festival di Primavera di Montecatini Terme: 43 bambini del Coro 3D incantano il pubblico

Cesena si fa sentire al prestigioso Festival di Primavera, la rassegna internazionale dedicata ai cori scolastici, di voci bianche e giovanili che si svolge ogni anno a Montecatini Terme. Dal 3 al 5 aprile, il ‘Coro 3D’ del Terzo Circolo Didattico di Cesena, composto da 43 giovani voci, rappresenterà l’unica realtà canora scolastica dell’Emilia-Romagna in questa manifestazione di respiro europeo, organizzata da Feniarco, in collaborazione con l’Associazione Cori della Toscana e con il supporto di enti istituzionali come il Ministero della Cultura, la Regione Toscana e il Comune di Montecatini Terme.

L’Assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia, Maria Elena Baredi, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione dei giovani cesenati a questo evento che, come sottolineato, offre un’esperienza extrascolastica unica. “Questo progetto è frutto della collaborazione tra insegnanti, genitori e bambini, e la sua realizzazione è un segno tangibile dell’impegno e della passione che ci sono dietro a ogni piccolo grande risultato. Il ‘Coro 3D’ è l’espressione di un percorso che valorizza l’arte, la creatività e il piacere di fare musica insieme”, ha dichiarato l’Assessora.

La manifestazione si distingue per la sua capacità di stimolare nei bambini un approccio sensoriale al mondo, tipico degli artisti e dei musicisti, e rappresenta un’importante opportunità di crescita culturale e sociale per gli studenti coinvolti. L’esperienza del Coro 3D è anche una vetrina per l’educazione musicale nelle scuole primarie, un percorso che, come ricorda Baredi, affonda le radici nella lunga tradizione musicale della scuola ‘Carducci’.

Durante il Festival, il coro cesenate eseguirà due brani significativi: “L’Infinito”, tratto dalla celebre poesia di Giacomo Leopardi, e “Per un amico” di Giacomo Macelletti. La direzione artistica è affidata alla maestra Maria Roberta Serra, che guida il coro con grande passione, supportata dal maestro Giacomo Macelletti. L’intera esperienza sarà arricchita dalla partecipazione di docenti e genitori accompagnatori, tra cui Chiara Sommariva, Angela Riceputi, Antonella Donato e Maria Chiara Turci, che contribuiranno a garantire una partecipazione serena e formativa.

Il Coro 3D, con il suo nome che richiama la “Direzione Didattica” e il concetto di “tre dimensioni” (canti, coro e bellezza), si prepara a incantare il pubblico con la forza delle sue voci giovani e piene di entusiasmo. Un’iniziativa che va oltre la semplice esibizione musicale, diventando un’esperienza collettiva che coinvolge famiglie, insegnanti e, naturalmente, gli stessi bambini.

Il Festival di Primavera non solo celebra la musica, ma offre anche un’opportunità di incontro e scambio culturale a livello internazionale, confermando Montecatini Terme come un polo di riferimento per l’educazione musicale giovanile. Il Comune di Cesena, rappresentato dalla sua amministrazione e dalla comunità educativa, si dice orgoglioso di questa partecipazione, che permette di dare visibilità a un progetto che è frutto di tanto impegno, passione e cooperazione.